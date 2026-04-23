Posle blokaderske kampanje i obilaska stranih centara moći, Vučić je istakao da se izbori ne dobijaju ni u Londonu, ni u Briselu.

- Oni imaju ogromnu podršku spolja, veliki su favoriti. Mi nemamo podršku spolja, već deo podrške našeg naroda, a borićemo se da ta podrška bude još veća. Na kraju saberete glasove, i to je to. Što se tiče izlaznosti, da odgovorim tim stručnjacima, nivo opredeljenosti u Srbiji nikada nije bio veći. Prema istraživanju koje sam noćas dobio, sa sve ubačenom studenstkom listom i njihovim liderom. Da su sada izbori, izlaznost bi bila preko 73 odsto - naglasio je predsednik.

Vučić na otvaranju vidikovca na Kuli Beograd Foto: Petar Aleksić

Nešto im ne idu ti brojevi, rekao je on o blokaderima, ali ističe da oni znaju sve I treba da tako nastave.

Na pitanje o sastanku opozicije, on kaže da je to demokratska tekovina, i da je dobro da postoji jaka opozicija.

- Nadam se da će uspeti u svojim nakanama. Nismo njima mi protivnici, njima je neko drugi daleko veći protivnik, zato su se i sastali - kazao je on.

Odgovorio i na provokacije N1

Na tendenciozno pitanje N1 o njegovim ranijim izjavama, Vučić je rekao da vidi da su zaposleni tog medija izuzetno srećni zbog svega što su videli na vidikovcu.

- Kažete da me neko nije poslušao. Ja sam rekao da su me pitali, lično bih se angažovao na tome, seo bih u bager, i lično bih se angažovao na tome. Ja sam ponosan na hrabrosti ljudi koji su to radili i uradili, uprkos mnogima od vas koji to niste želeli da odobrite. Ne mislim tu na vas direktno, video sam skriveno oduševljenje u vašim očima sada kada smo obilazili ovo. Dakle, ponosan sam na to što smo uradili, i biću ponosan do kraja života - rekao je predsednik.

Ovde kada se pojave, tada pokazuju najviše nervoze, zato što vide dela, a dela govore više od reči, kazao je on o novinarima N1.

