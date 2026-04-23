- Ne možete da mi kažete da su one močvare, zmijarnici i špricevi od droge koje su ljudi ostavljali lepši od ovog veličanstvenog dela koje je pred vama. Ja verujem da je to delo koje ostavljamo iza sebe nešto za šta živimo. Ja verujem u snove. Ja verujem u rad i posvećenost. Kada sanjaš velike snove i kada želiš da ih ostvariš, imaš milion prepreka, ima milion onih koji će da te zaustave. I kako je Ruzvelt govorio: "Kada si u ringu kibicera, oni koji dobacuju, oni koji pljuju, oni koji govore ovako ili onako, ima koliko god hoćete. " Ali na kraju sva slava pripada onima koji su u ringu, onima koji se bore za svoje ideale, za svoje snove, a moji snovi su samo najbolje za građane Srbije - naveo je on na instagramu.