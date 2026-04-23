Slušaj vest

- Nekad i sad. Od rugla do krune naše prestonice, Beograd na vodi je danas simbol moderne i snažne Srbije, na ponos svim građanima - objavio je Vučić uz video-snimak.

Na Kuli Beograd, u okviru kompleksa Beograd na vodi, svečano je otvoren vidikovac u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i osnivača i predsednika kompanije "Igl hils" Muhameda Alabara, koji su pritiskom na taster spustili zavese čime se otvorio pogled sa 41. sprata na ceo grad.

Otvaranju vidikovca prisustvovali su najviši državni zvaničnici i predstavnici kompanije Eagle Hills, predstavnici medija i poslovni partneri, potvrđujući značaj koji ovaj projekat ima za razvoj srpske prestonice i čitave zemlje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tom prilikom je izjavio: „Kula Beograd, kao novi simbol Beograda i prestonice, izgrađena je zahvaljujući građanima Srbije, vođena idejom da treba imati velike snove i veru u ono što možemo da postignemo i predstavlja jednu od najlepših građevina u jugoistočnoj Evropi. Nismo je pravili za elitu, već za sve građane – da svako može da dođe, vidi i uživa, jer ovo pripada našem narodu, a uz pogled od 360 stepeni, na budući Belgrade Eye i pešački most, građani će moći da uživaju u šetalištu i lepotama grada i budu ponosni na svoju zemlju“.

1/5 Vidi galeriju Belgrade 360 Deck vidikovac Foto: Stella Production

Belgrade 360 Deck, vidikovac na 41. spratu Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu, premijerno je prikazan predstavnicima medija, čime je najavljeno njegovo zvanično otvaranje za javnost, predviđeno za subotu, 25. april u 10 sati.