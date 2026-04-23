"NEKAD I SAD! OD RUGLA DO KRUNE NAŠE PRESTONICE" Vučić objavio snimak vidikovca na Kuli Beograd, pa prikazao kako je ovaj deo prestonice RANIJE IZGLEDAO (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd.
- Nekad i sad. Od rugla do krune naše prestonice, Beograd na vodi je danas simbol moderne i snažne Srbije, na ponos svim građanima - objavio je Vučić uz video-snimak.
Na Kuli Beograd, u okviru kompleksa Beograd na vodi, svečano je otvoren vidikovac u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i osnivača i predsednika kompanije "Igl hils" Muhameda Alabara, koji su pritiskom na taster spustili zavese čime se otvorio pogled sa 41. sprata na ceo grad.
Otvaranju vidikovca prisustvovali su najviši državni zvaničnici i predstavnici kompanije Eagle Hills, predstavnici medija i poslovni partneri, potvrđujući značaj koji ovaj projekat ima za razvoj srpske prestonice i čitave zemlje.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tom prilikom je izjavio: „Kula Beograd, kao novi simbol Beograda i prestonice, izgrađena je zahvaljujući građanima Srbije, vođena idejom da treba imati velike snove i veru u ono što možemo da postignemo i predstavlja jednu od najlepših građevina u jugoistočnoj Evropi. Nismo je pravili za elitu, već za sve građane – da svako može da dođe, vidi i uživa, jer ovo pripada našem narodu, a uz pogled od 360 stepeni, na budući Belgrade Eye i pešački most, građani će moći da uživaju u šetalištu i lepotama grada i budu ponosni na svoju zemlju“.
Belgrade 360 Deck, vidikovac na 41. spratu Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu, premijerno je prikazan predstavnicima medija, čime je najavljeno njegovo zvanično otvaranje za javnost, predviđeno za subotu, 25. april u 10 sati.
