Nikola Marčetić, jedan od najglasnijih blokadera koji je svojevremeno napao novinarku Informera Branku Lazić, obratio se za N1 tokom blokaderskog marša iz Gornjeg Milanovca do Takova, gde je planirano obeležavanje dana opštine i godišnjice Drugog srpskog ustanka.

Naime, dok student Nikola Marčetić poručuje da "ne odustaju, da su istrajni i nikad jači", kao i da se "velika pobeda studentskog pokreta bliži i da je iza ćoška", čini se da njegov lik i delo, kao ni poruke koje šalje, ne nailaze na pozitivan odjek među brojnim korisnicima Iksa, uključujući i one koji podržavaju blokadere.

"Šaljemo poruku da se velika pobeda studentskog pokreta bliži, da je iza ćoška", poručio je zadihani student blokader, dok su korisnici Iksa, sudeći po komentarima, takve tvrdnje dočekali sa velikom dozom skepticizma i podsmeha.

"Ljudi jel mora svaki put ovaj sa brkovima i šajkačom? Imate li bilo kog drugog, čisto kao malo osveženje?"

"Nema drugih studenata osim Marčetića… OK!"

"Zar nema drugih statista, samo ovaj podvojena ličnost"

"Nova predstava u režiji osvedočenih zgubidana. Dokon um je đavolje igralište."

"Ovaj Nikola sad opet student, nije više profesor violine… sve po potrebi"

"Ovaj sa šajkačom će ostariti tražeći svoje "mesto"!"

"To nisu nikakvi "studenti u blokadi" već neradnici koji šetaju."

"Dangube skreću pažnju na sebe.."

"Bolje da su krenuli na ispite", samo su neki od komentara o Nikoli Marčetiću.

