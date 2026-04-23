BEOGRAD - Izveštaji srpskih lekara koji su nedavno pregledali generala Ratka Mladića u haškoj pritvorskoj bolnici su kompletirani, a podnesak za njegovo puštanje na lečenje u Srbiji biće podnet Mehanizmu u narednim časovima, izjavio je za Srnu generalov sin Darko.

„Piše se podnesak koji će biti fajliran u toku sledećih nekoliko časova“, rekao je Darko, te dodao da će podnesak biti predat u elektronskoj formi.

On je naveo da je zdravstveno stanje generala Mladića, koji je 10. aprila doživeo moždani udar, nepromenjeno, te da mu je danas u poseti bila i supruga Bosiljka.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da su i Srpska i Srbija spremne da daju garancije u slučaju da se odobri da general Mladić nastavi lečenje u svojoj zemlji.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

Već dve pune godine je u zatvorskoj bolnici, poslednjih godinu i po dana je vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu odbija da ga pusti na privremeno lečenje.

General Mladić uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina, u Srbiji.