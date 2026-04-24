Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Republici Francuskoj, gde će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (World Policy Conference – WPC), koja će biti održana u Šantiliju, severno od Pariza.

Ovaj skup posvećen je razmatranju političkih, ekonomskih i društvenih pitanja savremenog sveta, sa ciljem podsticanja dijaloga i jačanja međunarodne saradnje u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja.

U okviru programa konferencije, predsednik Vučić obratiće se učesnicima skupa sa kojima će razmeniti mišljenje o najvažnijim pitanjima savremenih odnosa u svetu, kao i o ključnim temama koje određuju međunarodne političke i ekonomske odnose.

