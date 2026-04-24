Slušaj vest

Ohrabren uspehom brze obnove Katedrale Notr Dam, Emanuel Makron je 22. aprila odobrio velike projekte u 63 francuska departmana. Vrednost ovih projekata je 71 milijardi evra.

Projekat EMILI bi trebalo da omogući da se od 2030. godine proizvodi 34.000 tona litijum-hidroksida godišnje, što bi bilo dovoljno za 700.000 baterija, odnosno skoro polovinu francuskih potreba.

Reč je o investiciji od 1,8 milijardi evra, koju vodi kompanija Imerys uz podršku države.

Ovaj veliki projekat je samo još jedan u nizu dokaza da je u Srbiji, kao što je to ranije više puta rekao i predsednik Aleksandar Vučić, sprovedena operacija sa ciljem da se u našoj zemlji spreči eksploatacija ovog važnog resursa.

Blokaderi koji su gurali celu tu priču sada ne govore o činjenici da će Francuzi koristiti svoj litijum kako bi ubrzali tehnološki razvoj.