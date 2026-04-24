FRANCUZI UBRZAVAJU SA LITIJUMOM, SRBIJA KASNI ZBOG BLOKADERA: Makron najavio ogroman projekat EMILI, proizvodiće 34.000 tona godišnje!
Ohrabren uspehom brze obnove Katedrale Notr Dam, Emanuel Makron je 22. aprila odobrio velike projekte u 63 francuska departmana. Vrednost ovih projekata je 71 milijardi evra.
Projekat EMILI bi trebalo da omogući da se od 2030. godine proizvodi 34.000 tona litijum-hidroksida godišnje, što bi bilo dovoljno za 700.000 baterija, odnosno skoro polovinu francuskih potreba.
Reč je o investiciji od 1,8 milijardi evra, koju vodi kompanija Imerys uz podršku države.
Ovaj veliki projekat je samo još jedan u nizu dokaza da je u Srbiji, kao što je to ranije više puta rekao i predsednik Aleksandar Vučić, sprovedena operacija sa ciljem da se u našoj zemlji spreči eksploatacija ovog važnog resursa.
Blokaderi koji su gurali celu tu priču sada ne govore o činjenici da će Francuzi koristiti svoj litijum kako bi ubrzali tehnološki razvoj.
Svaki put kada su oni "pobedili" ili izgurali neku svoju priču, na kraju se ispostavilo da je to gubitak za Srbiju.