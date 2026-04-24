Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je podeljeno 6.645 kredita za mlade za kupovinu stanova, ističući da je reč o jednoj od najvažnijih državnih mera usmerenih ka rešavanju stambenog pitanja mladih. On je tom prilikom govorio i o dosadašnjem interesovanju, ali i o planovima za dalje proširenje programa.

On je uz video ostavio i kratak opis: "Ne znam šta bih napisao ispod ovoga, ali vas molim da poslušate. Nisam smarao..."

- Poštovani građani, sa ponosom i iskrenim zadovoljstvom vam saopštavam da smo upravo podelili 6.645 kredita za mlade za kupovinu stanova. Kada smo krenuli sa tom idejom, ljudima, posebno mladima, to je najpre izgledalo kao neverovatna stvar, kao stvar do koje se teško dolazi, kao nešto što država ne može da ispuni. Mi smo već sada, pre maja meseca, potrošili sav novac za garantne šeme koje smo kao država garantovali i davali, i moj predlog Vladi Srbije i ljudima koji donose odluke, i verujem da će ga prihvatiti, je da povećaju iznos za ovu godinu za još 300 miliona evra, da prihvatimo još hiljade mladih ljudi koji na taj način rešavaju svoje ključno životno pitanje. I u vezi sa tim, a tiče se porodičnog zakona koji se nalazi na javnoj raspravi - rekao je predsednik Vučić.

- I u vezi sa tim, a tiče se Porodičnog zakona koji se nalazi na javnoj raspravi, dobro je da imamo demokratsku i otvorenu raspravu. Voleo bih da ima manje predrasuda i sujeverja u toj raspravi, ali molim predlagače i Vladu da dobro saslušaju i pažljivo saslušaju sve primedbe i kritike koje dolaze, ne samo od stručne javnosti, već i od običnih ljudi koji vole svoje porodice, vole svoju decu i ne bi da im porodica na bilo koji način bude ugrožena. U svakom slučaju, kao predsednik Republike doneću i konačnu odluku potpisivanjem ili nepotpisivanjem tog zakona, ali molim da i pre nego što do toga dođe Vlada dobro razmotri sve primedbe i da, baš ovako kako bi trebalo da se odigrava politički život u otvorenoj, javnoj i argumentovanoj raspravi, dođemo do najboljih zaključaka za budućnost naše zemlje, a Srbija je naša porodica - zaključio je Vučić.