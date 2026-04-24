Premijer Đuro Macut izjavio je danas da će Srbija i Republika Srpska svoju saradnju u narednom periodu unaprediti na polju infrastrukture i obrazovanja i najavio zajedničku izgradnju putnih i železničkih pravaca, graničnog prelaza između Srbije i Srpske, kao i uspostavljanje svakodnevne aviolinije između dve zemlje.

Macut je na konferenciji za novinare, nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem, naveo da je današnji sastanak nastavak međusobnih susreta Srbije i Srpske koji su ranije dogovoreni i najavio da će naredni sastanak dve vlade biti u Trebinju 23. maja.

Prema njegovim rečima, u Trebinju će se govoriti o konkretnim rešenjima i pitanjima vezanim za saobraćajnu infrastrukturu.

- U vezi sa tim smo imali jedan vrlo konstruktivan razgovor oko unapređenja i saobraćaja između dve zemlje, znači i sa avio-linijama, tako da se nadam da ćemo uskoro izaći i sa novim predlozima oko brže i lakše komunikacije u tom pogledu - rekao je Macut.

Naglasio je da su danas konkretizovani razgovori u nekoliko polja, između kojih je infrastrukturni segment najzastupljeniji i najznačajniji.

Foto: Vlada Republike Srbije

- To je izgradnja putnih pravaca, ali i železničkog pravca na potezu između Mokre Gore i Višegrada, i graničnog prelaza između Republike Srpske i Srbije, koji ćemo, nadam se, pojačati i u tom protočnom smislu i imati negde u toku ove godine završetak tog dela. To će i omogućiti našim građanima bržu i lakšu komunikaciju - naveo je Macut.

Takođe, naglasio je da će u okviru unapređenja odnosa uspostaviti stratešku saradnju na polju obrazovanja i nauke, u kome bi Republika Srpska, kako kaže, trebalo da se poveže i integriše u naučni prostor Srbije i lakšem pristupu fondovima.

Dodao je da će Srbija i Srpska imati jedan stalni komitet koji će zasedati na najvišem nivou kako bi se pratilo sve ono što je utvrđeno u prethodnom periodu.

- Ostala je priča sa energetikom, koja je isto jedan bitan segment koji će u narednom periodu predstavljati jedan istorijski iskorak u komunikaciji između Srbije i Republike Srpske, odnosno povezivanja energetskih sistema između dve zemlje - poručio je Macut.

Premijer Macut zahvalio je tom prilikom delegaciji Republike Srpske na poseti Beogradu i poželeo im dobrodošlicu u Srbiju.