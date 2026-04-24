Predsednik Švajcarske Gi Parmelin doputovaće sledeće nedelje u Srbiju i Severnu Makedoniju. U posetu Beogradu stiže u utorak, 28. aprila, na poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, čime će se obeležiti 110. godišnjicu bilateralnih odnosa između Švajcarske i Srbije. Takođe, ovom prilikom biće pokrenuti novi oblici saradnje, navodi se na zvaničnom sajtu švajcarskog ministarstva ekonomije, obrazovanja i istraživanja.

Prva poseta švajcarskog predsednika Severnoj Makedoniji predviđena je za 29. april.

Predsednika Parmelina će u prilikom ovih poseta pratiti visoka ekonomska delegacija.

Poseta će početi sastankom predsednika Parmelina sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Glavne teme razgovora biće bliske veze između Švajcarske i Srbije, koje se, između ostalog, ogledaju u značajnoj srpskoj dijaspori u Švajcarskoj (oko 130.000 ljudi), kao i proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Aleksandar Vučić i Gi Parmelin u Davosu Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Bilateralni odnosi između Švajcarske i Srbije su veoma dobri. Štaviše, Srbija je najvažniji trgovinski partner Švajcarske na Zapadnom Balkanu, prioritetna zemlja za međunarodnu saradnju, i član je iste konstituence kao i Švajcarska u okviru institucija iz Breton Vudsa (Svetska banka i Međunarodni monetarni fond) i Evropske banke za obnovu i razvoj. Poseta Srbiji će takođe pružiti priliku da se istakne posvećenost Švajcarske ljudskim pravima i demokratskim vrednostima.

Pored toga, tokom posete biće pokrenut novi program saradnje za period od 2026. do 2029. godine, fokusiran na demokratsko upravljanje, ekonomski razvoj i zapošljavanje, kao i na klimatske promene i održivi urbani razvoj. Poseban naglasak je na inovacijama. U tom kontekstu, biće potpisan sporazum o bilateralnom programu inovacija između Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske (SECO) i Ministarstva nauke, tehnologije i inovacija Republike Srbije (NITRA). Gospodin Parmelin će se takođe sastati sa premijerom Đurom Macutom, posetiti naučno-tehnološki park koji podržava Švajcarska i sastati se sa poslovnim liderima iz obe zemlje.

Na početku prve švajcarske predsedničke posete Severnoj Makedoniji, predsednika Parmelina će u sredu, 29. aprila, primiti predsednica Gordana Siljanovska-Davkova. Gospodin Parmelin će razgovarati o bilateralnim odnosima, ekonomskom potencijalu i situaciji na Zapadnom Balkanu sa premijerom Hristijanom Mickovskim i članovima vlade. Takođe je zakazan sastanak sa predsednikom parlamenta, Afrimom Gašijem. Program u Skoplju biće upotpunjen prijemom povodom osnivanja Švajcarske privredne komore u Severnoj Makedoniji.