Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panelu u okviru Međunarodne konferencije o globalnoj politici (WPC), koji je vodio Tijeri de Monbrijal, osnivač i izvršni predsednik Francuskog instituta za međunarodne odnose i WPC. Tom prilikom govorio je o evropskim integracijama, globalnim odnosima, kao i o poziciji Srbije u kontekstu Kosova i Metohije.

Govoreći o razgovorima u Briselu, Vučić kaže da je Beograd pregovarao sa Prištinom u Briselu, i da su mu dvoje predstavnika EU rekli otvoreno: "Aleksandre, imamo problem sa vojskom botova na društvenim mrežama, zato što ako kažemo nešto što im se ne sviđa, napadaće nas sa svih strana".

- To su rekli Borelj i Lajčak. Ja sam im rekao da donose svoje odluke kako bi podilazili ljudima na društvenim mrežama. Svi hoće da čuju lepe stvari o sebi, ali šta je prava odluka koju ste doneli, da promenite trajektoriju i donesete rešenje problema. Kako da povećamo rast Evrope. Kakav je bio rast prethodnih 10 godina? Da li možete da ga uporedite sa kineskim ili američkim? Da li će se promeniti ove, ili sledeće godine? Ne, predviđeno je da EU ima 0.7 rast, spustiće se na 0.3, i o tome moramo da pričamo - naglasio je predsednik.

Vučić je istakao da se Srbija nalazi u složenoj situaciji, posebno zbog pitanja Kosova i Metohije, ali i šireg geopolitičkog konteksta.

- Pominjali ste to danas, da je rat u Ukrajini prvi rat na evropskom tlu. To nije tačno, mi smo napadnuti bez saglasnosti UN, i to niko ne može da porekne! Kada danas pričam sa mnogim Nemcima i Francuzima, uvek mi kažu isto: "Aleksandre, zašto još uvek gledaš u prošlost, okreni se ka budućnosti." A ja im kažem da gledamo ka budućnosti, imamo veći rast, vi ste bogatiji, ali mi radimo i menjamo nešto. Kada ste došli u Beograd zadnji put, videli ste kako se lice zemlje promenilo. Ali da li ste spremni da Zelenskom kažete to što kažete meni, da se okrene budućnosti - rekao je predsednik.

On je podsetio i da najveće zemlje na svetu, osim SAD, i dalje nisu priznale tzv. Kosovo, naglašavajući da to pokazuje složenost međunarodnog položaja Srbije.

- I to znači da nismo u potpunosti usaglašeni sa spoljnom politikom EU. Mi smo rekli da ćemo biti deo evropske odbrane, ali nećemo biti deo NATO. Ali dajte nam nešto, dajte otvorene granice, ne trebaju nam prava veta ili fondovi. Mi imamo odnos duga prema BDP 41 odsto. Nemamo problema sa novcem. Pravi problem je što neko mora da stvori prilike za Srbiju, i da razume našu poziciju. Uzeti nam 14 odsto teritorije, i onda nam kažu da moramo biti zadovoljni, to nije u redu. Morate rešiti goruće probleme, a onda se fokusirajte na širenje evropskih ideala u Africi, Aziji i u Zalivu - rekao je Vučić.

Govoreći o procesu pomirenja i evropskim primerima, predsednik je naveo da se uvek insistira na određenim modelima, ali da su okolnosti često različite.

- Kad god je neko prilazio Srbiji sa ciljem da se postigne pomirenje na Balkanu, uvek su pominjali Francusku i Nemačku kao primer. Da, ali ste imali prave razgovore čija je krivica, i čiji su principi uzimani u obzir. Ako svi kažemo ok, neko je povredio teritorijalni integritet Ukrajine, kako onda nijedna evropska zemlja ne kaže da su povredili teritorijalni integritet Srbije. I to van okvira međunarodnog prava. Ako neko to kaže, srpski narod će mnogo lakše prihvatiti sve. A onda nam kažu da je to drugo! Recite nam otvoreno, da li je otimanje Kosova urađeno u skladu sa Poveljom UN? Nije! Ali nikoga nije briga, samo male zemlje su uvek krivci, veliki nikada ne snose posledice - kazao je on.