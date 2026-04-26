U studiju sa predsednicom Skupštine su i političarka Gordana Čomić, istoričar Goran Šarić i novinar Milomir Marić.

Milomir Marić o pucnjavi tokom večere koju je Donald Tramp organizovao za dopisnike Bele kuće, kaže da je ovo već treći pokušaj atentata.

- Ovaj čovek je neki individualni osvetnik, on je za Kamalu Haris donirao 20 dolara. Jedna opskurna figura, ali vidimo da je ceo svet polude. Mi smo često šokirani pretnjama i kod nas u parlamentu, ovde su otkriveni neki pokušaji atentata na predsednika Vučića, što izaziva neke podrugljive komentare. Vidite kako se u Americi brzo reaguje. Ovde čak i akademici govore da predsednika treba ubiti. Isti oni koji napadaju Trampa napadaju i Vučića - rekao je Marić.

Ana Brnabić ističe da ne želi da govori o bezbednosnim propustima, pošto ona o tome ne zna dovoljno.

- Govorila bih o nečemu drugom, a to je nedostatak društvenog dijaloga. Posebno mi je drago što je tu Goca Čomić, koja je vodila ministarstvo za društveni dijalog. Mislim da to što živimo u ovako ludom svetu, gde ne znate kako ćete se probuditi, je u velikoj meri to što ne postoji dijalog, već ogromna polarizacija i ekstremizacija u svakom smislu. Kada nemate dijalog, onda uzgajate generacije robota koji ustvari pravdu traže onako kako oni smatraju, u svojoj glavi, time što će ubiti onog sa kim se ne slažu - kazala je ona.

Predsednik je 155 puta pozivao na dijalog, i oni su svi odbijali, rekla je Ana Brnabić.

- Ovde se preti krvoprolićem. Ako imate stalno atmosferu polarizacije i ekstremizacije, onda dolazi do ovakvih stvari. Da neko ko je "liberalnog" shvatanja, a upravo liberali treba da pozivaju na dijalog, kaže da će ubiti nekoga da bi doneo pravdu na ovoj zemlji. Ja se iskreno plašim da je to neki scenario ka kom idemo mi u Srbiji - kazala je ona.

Podseća da je prošle nedelje čovek pretio ubistvom Vučiću, i da je javno dao svoju adresu.

Goran Šarić kaže da on u "woke" Americi vidi pseudoreligijske tendencije.

- Zamislite da "woke" levica navija za Hamas, a Hamas bi ih sve pobio da dođu u Gazu. Isto to imate i ovde. Sve je isto. Ti blokaderi su sekta. Svaka sekta ima ekskluzivnu istinu, odsustvo dijaloga. Sama ona studentkinja je rekla da je "medij". Tako je i u sektama, i onda nije potrebno da imate organizovanu grupu da puca na predsednika, već fanatizirate ljude da skaču i kolju - rekao je istoričar, i podsetio na slučaj Džima Džonsa.

On naglašava da kada je studentkinja poginula na Filozofskom fakultetu nije bilo nikakvog pijeteta, već je ta priča "zabašurena" kandidaturom Vladana Đokića.

- Ja sam slušao stravične pretnje ovde u emisijama, pretnje Vučiću, i rekao sam da je neko to rekao u Hrvatskoj za predsednika, bio bi uhapšen. Imate jednu stranu koja konstantno vrši nasilje, i ključno je da država počne da kontroliše društvene mreže. To je kao da Sloba 1987. godine ne kontroliše RTS - dodaje Šarić.

Gordana Čomić ističe da je trend ekstremizacije izraz neizvesnosti koju živimo kao epoha.

- Stari sistem i poredak ne važi više, a ništa umesto toga se nije izgradilo. To je prostor u kom nastaje kič, i onda imate kič politiku. Imate interpretacije da bilo kakav protest, ako neko preti smrću, da vi ugrožavate njegovu slobodu govora. Ali nedostaju institucije koje leba jedu iz budžeta da intervenišu. Kao kada čovek koji se bavi javnim poslovima nema jednako pravo na privatnost. To je uspostavljeno tužbom austrijskog kancelara još davno. Ova služba Trampova je očigledno napravila propust, sigurno se ne bi probio pored njih da su dobro radili svoj posao - kazala je političarka.

Ona kaže da joj je jedan političar jednom prilikom rekao: "Ti nisi tako ružna žena, samo si krupna".