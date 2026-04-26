Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Laktaše, gde će danas biti sahranjena majka Milorada Dodika, predsednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Predsednika Vučića ispred porodičnog doma porodice Dodik dočekali su sini ćerka Milorada Dodika Igor i Gorica. Predsednik je porodici uputio iskreno saučešće, a ovom prilikom doneo je venac, na kojem je na traci, u bojama srpske trobojke, ispisano: "Poslednji pozdrav - Aleksandar Vučić sa porodicom".

Foto: Kurir

Mira Dodik, majka predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, biće sahranjena danas na porodičnom groblju u Mrčevcima kod Laktaša.

Prethodno, Vučić je uputio saučešće predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke, navodeći da je teško pronaći reči utehe u ovakvim trenucima.

- Dragi prijatelju, duboko saosećam u Tvom bolu. Teško je naći reči utehe u ovim trenucima. Neka uspomena na nju bude večna uteha i snaga - naveo je Vučić.

Milorad Dodik sa majkom Mirom
Foto: X@MiloradDodik

U Banjaluci je u petak preminula majka predsednika Milorada Dodika, a vest je saopštio Dodik, koji se od majke Mire toplim i dirljivim rečima oprostio na platformi Iks.

