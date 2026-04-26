Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da su budući izbori su biti ili ne biti i ispit za Srbiju kao naciju, koji, kako je rekla, moramo da položimo.

- Ovi izbori pred nama otvaraju dva puta, a pred nama će biti odgovor kojim putem želimo da krenemo. Da li ćemo biti država ili kolonija, da li ćemo biti suverena, nezavisna država, slobodna u svojim odlukama ili ona država koja dobija faksimile kada treba da donese neku odluku. Da li ćemo biti svoji na svome ili tuđini na sopstvenoj zemlji - poručila je ona.

Đurđević Stamenkovski je na skupu Srpske stranke Zavetnici u Sava Centru, govoreći o situaciji u Srbiji danas i političkim događajima u prethodnih godinu i po dana, navela je da Srbija nikada neće biti podeljena i dodala da je srpski narod zapamtio gorko iskustvo obojene revolucije.

- Ako oni misle da ovaj narod ima pamćenje mušice, grdno su se prevarili. I ovu obojenu revoluciju nije pobedila nijedna politička stranka i nijedan politički lider. Ovu obojenu revoluciju pobedili ste vi, građani Srbije, koji niste dozvolili da nas ponovo zavade, da ponovo udari Srbin na Srbina i da ponovo jurišaju na naše institucije tako što će vlast preuzimati na ulici, a ne na izborima - poručila je ona.

O Zavetnicima

Dodala je da je ta stranka od prvog dana govorila ko su oni koji žele da sruše Srbiju i ukazala da su u pitanju ljudi koji rade po zadatku spolja.

- Tog trenutka kada je Marta Kos stegla šaku nekome ko pretenduje da bude lider opozicionih struktura, mi nemamo nikakvu dilemu da će njihova politika isključivo da se vodi iz Brisela. A Srbija tu politiku i ne treba i ne želi da ima. I građani Srbije nama nisu dali mandat da bismo mi bili nečije marionete i kebane - navela je ona.

Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas u Beogradu da su "Zavetnici" u prethodne dve godine ostavili značajan pečat u radu u izvršnoj vlasti i istakla da je tu stranku uvek krasila neposrednost sa ljudima i vera u ljude. Takođe, rekla je da Zavetnici ne žele državu koja pravi distancu od sopstvenog naroda, već da žele institucije koje su dostupne građanima.

- Ljudi ne žele birokratske barijere, ne žele institucionalne prepreke, ne žele državu koja je odnarođena i odrođena. I upravo sa tim ciljem borili smo se da predstavnici naše stranke u Vladi Republike Srbije budu ljudi koji su dostupni narodu - rekla je ona.

Foto: Printscreen Instagram/djurdjevicmilica

Ukazala je da su Zavetnici tokom prethodne dve godine bili aktivni u svakoj opštini i svim gradovima, u lokalnim samoupravama i da su postali politički faktor koji utiče na sve političke procese u Srbiji.

Đurđević Stamenkovski je istakla da je tu stranku oduvek krasila neposrednost i blizina sa ljudima: "Svi su danas došli ovde zato što veruju u ono što činimo. Svi su danas došli ovde zato što vole Zavetnike, zato što im je stalo do otadžbine, zato što žele da budu čvrst oslonac našoj Srbiji", rekla je ona, kako su mediji preneli pisanja Tanjuga.