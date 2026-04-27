Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka, a danas se sastaje sa predstavnicima Srpskog pokreta obnove (SPO) i Srpske radikalne stranke (SRS).

Raspored konsultacija

- 10 časova - Srpski pokret obnove

- 10.45 časova - Srpska radikalna stranka

Konsultacije se održavaju u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Prethodne konsultacije

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke.

Predsednik je razgovarao i sa predstavnicima Narodne stranke, Alternative za promene, Ujedinjene seljačke stranke i stranke Pokret snaga Srbije - BK.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Kurir.rs/RTS

