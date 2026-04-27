- Tito je na Manjači napravio tenkovski poligon koji je iselio moju i hiljade drugih srpskih porodica. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine hoće isto to da uradi sa preteklim Srbima u Glamoču. U Federaciji koliko god da je Srba previše ih ja pa, kada već nisu uspeli da ih sasvim isele tenkovima da probaju poligonima - poručio je Vulin.

- Vojska BiH je kao mačija ljubav ni veće dreke ni manje snage ali kada već nije za drugo da je iskoriste za proterivanje Srba. Nema se zašto apelovati na Vladu BiH ili međunarodnu zajednicu da čuvaju Srbe ali se zato mora tražiti od srpskog člana predsedništva da pitanje izgradnje vojnog poligona u Glamoču pokrene kao pitanje koje zahteva odgovor, baš kao što i srpski predstavnici u federalnim institucijama moraju da pokažu da nam je podjednako stalo do Srba i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Nemojte dozvoliti da se ponovi Manjača - poručio je Vulin.