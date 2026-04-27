POČELA SEDNICA SKUPŠTINE BEOGRADA, SAVO MANOJLOVIĆ PRAVI PERFORMANS: Izašao sa zasedanja, pa krenuo da pešači do Batajnice (FOTO/VIDEO)
Za dnevni red glasalo je 59 odbornika, protiv je bilo četiri, a niko nije bio uzdran.
Na počeku sednice konstatovano je da prisustvuje 86 odbornika.
Odbronici su odlučili da će se o tačkama od 1 do 14 dnevnog reda voditi objedinjena rasprava, a odlučivaće se pojedinačno.
Predlog Sava Manojlovića iz Pokreta Kreni-Promeni, da se dnevni red dopuni predlogom zaključka o upravljanju Grada Beograda sa posebnim osvrtom na korupciju, infarstukturu, rad javnih preduzeća i bezbednost građana, nije prihvaćen, nakon čega su oni napustili sednicu.
Za taj predlog je glasalo samo 14 odbornika.
- Mi ćemo danas kao vid protesta pešačiti 20 kilometara do Batajnice, gde posle imamo razgovor sa građanima. Ovo je sami početak ovog koncepta, prepešačićemo svako selo i u Beogradu, i u Srbiji, i razgovaraćemo sa građanima - rekao je Manojlović.
On kaže da je potpuno svestan da je do sada bilo napada i provokacija, i da je svestan "šta može da se desi".
Sudeći po fotografijama, sa njim pešači oko 10 ljudi.
Nije prihvaćen ni predlog odbornika iz Mi snaga naroda prof. dr Branislav Nestorović, nakon čega su i oni napustili sednicu.