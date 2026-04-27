Za dnevni red glasalo je 59 odbornika, protiv je bilo četiri, a niko nije bio uzdran.

Na počeku sednice konstatovano je da prisustvuje 86 odbornika.

Odbronici su odlučili da će se o tačkama od 1 do 14 dnevnog reda voditi objedinjena rasprava, a odlučivaće se pojedinačno.

Predlog Sava Manojlovića iz Pokreta Kreni-Promeni, da se dnevni red dopuni predlogom zaključka o upravljanju Grada Beograda sa posebnim osvrtom na korupciju, infarstukturu, rad javnih preduzeća i bezbednost građana, nije prihvaćen, nakon čega su oni napustili sednicu.

Za taj predlog je glasalo samo 14 odbornika.

- Mi ćemo danas kao vid protesta pešačiti 20 kilometara do Batajnice, gde posle imamo razgovor sa građanima. Ovo je sami početak ovog koncepta, prepešačićemo svako selo i u Beogradu, i u Srbiji, i razgovaraćemo sa građanima - rekao je Manojlović.

On kaže da je potpuno svestan da je do sada bilo napada i provokacija, i da je svestan "šta može da se desi".

Sudeći po fotografijama, sa njim pešači oko 10 ljudi.