Slušaj vest

Predsednik je na početku obraćanja rekao da želi da objasni ko su devojke i momci koji su uz njega u Predsedništvu.

- U skladu sa odlukom UN i odgovarajućom rezolucijom, mi smo prihvatili da učestvujemo u misiju u Libanu, UNIFIL, i naši momci su pripadali sektoru "Zapad", gde smo sa italijanskim jedinicama učestvovali u zaštiti objekata - rekao je on.

Dodaje da su trenutno u Libanu veoma teški uslovi, i da su naši mirovnjaci veoma hrabri.

- Kada god sam pričao sa Đorđom Meloni i drugim zvaničnicima, uvek su tražili da pošaljemo još mirovnjaka. Ove devojke i momci su stekli ogromno iskustvo, koje će da prenose sada svojim saborcima. Prenosiće svoje znanje i iskustvo. Učešće u ovakvim misijama zahteva posvećenost i rat, sve je komplikovano. Komplikovan je i način plaćanja, koje nam UN refundiraju. Ali ni UN sada nema novca. Međutim, našim pripadnicima nikada nije kasnila plata, država je plaća sve na vreme - kazao je predsednik.

Vučić ističe da smo pokazali kako se čuva međunarodno pravo i mir.

- Patrijarh Pavle je rekao da je mir ono što je najvažnije i što moramo čuvati... Mir i mudrost ne isključuju hrabrost, biti miroljubiv i mudar znači najveću hrabrost. Zato sam zahvalan ovim ljudima koji 15 ili 16 godina čuvaju mir na jugu Libana. Svi ovi ljudi čestitog srca su veliko blago Srbije, naše vojske, koja mora da snaži i da se modernizuje, i koja mora biti garant opstanka naše zemlje - rekao je on.

Zahvalio se još jednom svim pripadnicima mirovne misije što ni u jednom trenutku nisu doveli u pitanje ugled srpskog vojnika.

- Želim vam dobre i mirne vojničke dane, i nadam se da ćete preneti vojno iskustvo svim svojim kolegama u Vojsci Srbije. Hvala vam svima, a vama generale Mojsiloviću i gospodine Gašiću, želim da kažem da ubrzate sve pripreme na daljoj modernizaciji vojske, i da me što pre obavestite o formiranju bataljona i brigada za besposadno oružje i oruđe, za robote, dronove i upotrebu AI u vojsci - kazao je Vučić.

Kapetan prve klase Đorđe Kričak izvestio je sve prisutne zvaničnike da je vod za zaštitne operacije u potpunosti izvršio sve dodeljene zadatke u skladu sa procedurama UN.

- Gospodine predsedniče, zahvaljujem vam se na današnjem prijemu. Ovo je ogromna čast u našoj vojničkoj karijeri. Pripadnici našeg voda su na najbolji mogući način bili ambasadori Republike Srbije i predstavljali Vojsku Srbije - rekao je on.