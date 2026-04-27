Mi nismo ničiji pioni - nismo ni mali Rusi, ni mali Ukrajinci, mi smo ponosni Srbi koji gledaju svoja posla!

Ovom direktnom porukom predsednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa Alisterom Kembelom i Rorijem Stjuartom - autorima i voditeljima podkasta "Ostalo je politika" (The Rest is Politics) - postavio jasne crvene linije srpske državne politike. Predstavljajući se kao nepokolebljivi realista, Vučić je pred vodećim britanskim analitičarima odbranio pravo Srbije na sopstveni put, oštro ukazujući na licemerje međunarodne zajednice po pitanju Kosova i upozoravajući da Evropa, uljuljkana u "digitalnu lenjost“, gubi trku sa Kinom.

Dok je zapadne sagovornike podsećao na ožiljke iz 1999. godine, srpski predsednik je poslao poruku svetu da Srbija više ne moli, već pragmatično gradi svoju budućnost kao ekonomski lider regiona koji čuva svoju dušu i svoje prijatelje.

Kako su naveli i sami autori podkasta u najavi za medije - tokom celog intervjua, Vučić ostaje beskompromisni suverenista, duboko skeptičan prema zapadnoj moralnoj samouverenosti, široko naklonjen konzervativnoj i nacionalnoj politici i odlučan u nameri da Srbiju predstavi kao ozbiljnu, nezavisnu državu koja ne sme biti primorana na uprošćen izbor između Istoka i Zapada.

O NATO-u i Srbiji:

"Bili ste jači. Devetnaest najmoćnijih zemalja sveta bilo je jače od jedne male Srbije. I nije Srbija napala bilo koju od vaših zemalja, već ste vi napali Srbiju. Ali ljudi ovde su ponosni, dostojanstveni i to ne zaboravljaju. Volim to što smo postali racionalniji, što smo okrenuti budućnosti. Ali ako pitate ljude o njihovoj duši, o njihovom mišljenju, čućete 90% onoga što sam vam upravo rekao."

O Kosovu, Ukrajini i argumentu "Pandorine kutije":

"Mogu vam reći da su mnogi ljudi u svetu počeli da rade stvari protiv suverenih nacija i da menjaju granice jer su videli da ste vi bili u stanju da menjate naše granice. Ili ste bar mislili da ste završili posao 1999. i 2008. godine. Zapravo je tako otvorena Pandorina kutija. Kada danas pitate bilo kog evropskog zvaničnika kako ne možete biti na strani Ukrajine, mi kažemo da podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, delujemo u skladu sa Poveljom UN i rezolucijama.

Ali moje pitanje je: zašto još uvek imamo Rezoluciju 1244 na snazi? Ona nije ukinuta ni poništena, zar ne? Na snazi je. Zašto ne poštujete tu rezoluciju? I to nije u redu, Alastere. Na to nema odgovora. Kad god ovo kažem, čujem istu rečenicu: 'Ne gledaj u prošlost'. Tada kažem: 'Ne gledam u prošlost, vi ste mi postavili pitanje'. Inače bih pričao o EXPO-u, stopama rasta, BDP-u, odnosu javnog duga i BDP-a i svemu ostalom."

Aleksandar Vučić sa Alisterom Kembelom (desno) i Rorijem Stjuartom Foto: BTS Group

O Trampu:

"Biću veoma iskren. Ne mogu da opravdam svaki potez Donalda Trampa. Ali ako me pitate da li razumem Amerikance koji su glasali za njega - da. Da sam Amerikanac, glasao bih za Donalda Trampa. Nalazite se u zemlji u kojoj je on imao daleko najveću popularnost u celom svetu, izuzev... ne, mnogo veću nego u SAD. Bila je na nivou od 74-75%, sada je niža.

Pre svega, ljudi u Srbiji, kao što sam rekao, mrze Klintonovu administraciju zbog 1999. i demokrate zbog 2008. godine. To su istorijski razlozi. Zatim, ljudi ovde su konzervativniji. tradicionalni i religiozni - ne samo pravoslavci, već i muslimani."

O identitetu Srbije između Rusije i Ukrajine:

"Naš odnos je takav da smo mi tradicionalni prijatelji. Imamo dobre odnose sa njima, ali mi smo suverena nacija i nezavisna zemlja. Mi smo Srbi. Nismo 'mali Rusi', nismo 'mali Ukrajinci'. Mi smo samo Srbi."

O Kini i opadanju Evrope:

"Divim se njihovoj marljivosti i posvećenosti. Divim se nečemu što oni imaju, a mi smo izgubili. Mi Evropljani smo izgubili 'oko tigra'. Oni grozničavo pokušavaju da prestignu SAD. Mi zaostajemo. Uzmite najbolje evropske automobilske kompanije - one zaostaju za Kinezima na tehnološkom nivou kada su u pitanju hibridne mašine najmanje tri do četiri godine. I verujete da ćemo taj jaz zatvoriti u godinama koje dolaze? Ne, jaz će postati veći jer oni imaju 'oko tigra'. Spremni su da rade ne osam, već 10 ili 12 sati. Imaju dugoročne ciljeve. A kako izgleda naš radni dan? Radimo dva ili tri sata, sve ostalo je digitalna lenjost i žaljenje na šefove. Izgubili smo volju za pobedom. Da li mislim da bi bilo dobro da Kina prestigne SAD? Ne mogu o tome da diskutujem, nisam toliko pametan. Samo kažem šta vidim danas. Nisam prorok ni vizionar, ali kao u šahu ili sportu, umem da poslažem figure i analiziram situaciju."