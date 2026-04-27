Oni su u Predsedništvu razgovarali o seriji važnih tema, od Kosova i Metohije, preko puta Srbije u EU, odnosa sa Aljbinom Kurtijem, ali su se u jednom trenutku dodatli i odnosa predsednika Aleksandra Vučića sa odlazećim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

- To je ono u šta verujem. Ja sam prijatelj Viktora Orbana. Bio sam i uvek ću biti. Dopala mi se njegova otvorenost. Nismo se slagali oko mnogih stvari. Recimo, kada je donosio odluke protiv Centralnoevropskog univerziteta i još nečega, ja sam ih zvao da dođu u Beograd, jer sam želeo da imam raznolikost univerziteta i fakulteta. Nisam imao problema s tim, i pitao sam ga. Bio sam veoma otvoren sa njim - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da je Viktor Orban postao veliki, svetski poznati lider.

Aleksandar Vučić

- Počeo je da brine o Globalnom jugu, boreći se protiv velikih igrača u Evropi i širom sveta, protiv Bajdenove administracije, Kamale i svih ostalih, što nije bilo lako. Bio je dovoljno hrabar, ali ono što je bio pravi razlog zašto smo sklopili prijateljstvo bilo je nešto što smo obojica uradili, i on za to zaslužuje sve pohvale. To je mađarsko-srpsko prijateljstvo - rekao je predsednik.

Na pitanje da li bi ikada mogao da razvije takav odnos sa Aljbinom Kurtijem, Vučić je jasno poručio: "ne postoji čovek na svetu koji može imati takvu vrstu odnosa sa Albinom Kurtijem".

- Tačka - rekao je predsednik, i nastavio da priča o Orbanu.

- On je postao veliki svetski lider. I onda je ljudima u Mađarskoj nedostajao. Nedostajalo im je njegovo prisustvo, jer se bavio drugim pitanjima. I ja sam mu to govorio. A on mi je rekao: "Aleksandre, ja sam iskusan." Rekao sam: "Verujem ti. Ti znaš bolje od mene." Da li je mislio da će pobediti? Da li sam ja mislio? Da li je on mislio? Verujem da on jeste. Verovao je svojim istraživačima javnog mnjenja na neki način, iako mi je govorio da je mrtva trka. Ali dva dana kasnije, nije to bio lak razgovor između nas dvojice jer je bio emotivan. I razgovarali smo, bio je to relativno dug telefonski razgovor, otvorena linija, ali mi je rekao: "Šta god si mi govorio, bio si u pravu." I bilo je još nešto. Uvek sam bio oprezniji i uzdržaniji i manje optimističan od njega. To je moja priroda. Uvek sam oprezniji i uzdržaniji. Zato izbegavam bilo kakve sukobe, čak i sa malim igračima - rekao je Vučić.