Ministarstvo spoljnih poslova BiH danas je uputilo protestnu notu Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, izražavajući nezadovoljstvo skupom održanim u Zagrebu prošlog vikenda, na kojem je predstavljena ideja o uspostavljanju "trećeg entiteta" u BiH.

U noti, u koju su tamošnji mediji imali uvid, navodi se da Ministarstvo spoljnih poslova BiH izražava ozbiljnu zabrinutost povodom izjava i poruka iznetih tokom TradFesta održanog 25. aprila 2026. godine u Zagrebu i organizovanog pod pokroviteljstvom civilnog sektora, "ali uz prisustvo predstavnika vlade".

- Tokom pomenutog događaja izneti su stavovi koji podrazumevaju težnje ka promenama ustavnog poretka BiH, što smatramo neprihvatljivim i suprotnim njenom ustavnom poretku. BiH ostaje čvrsto posvećena zaštiti svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i smatra da takve poruke ne doprinose dobrosusedskim odnosima niti međusobnom poverenju - navodi se u noti.

"Očekujemo zvaničnu reakciju nadležnih organa Republike Hrvatske"

Takođe je navedeno da su građani Bosne i Hercegovine "uznemireni i zabrinuti ovakvim izjavama" i da one mogu negativno uticati na situaciju u zemlji, a ministarstvo na čijem je čelu Elmedin Konaković smatra ih štetnim za regionalnu stabilnost, kao i za bilateralne odnose sa Hrvatskom.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH stoga očekuje zvaničnu reakciju nadležnih organa Republike Hrvatske, odnosno "jasno odricanje od iznetih stavova".

- Ministarstvo ističe da su pomenute izjave neprihvatljive i za osudu - navodi se u noti.

Na kraju dodaju da BiH ostaje posvećena evropskim i evroatlantskim integracijama, ističući da eventualne ustavne reforme mogu voditi isključivo njene institucije, u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, preporukama Venecijanske komisije i standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima.