Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je na skupu Srpske stranke "Zavetnici" da je Srbija naša tvrđava!

- Srbija je naša tvrđava koja neće pasti, koju neće srušiti ni spolja ni iznutra. I zato, dragi prijatelji, braćo i sestre Zavetnici, u susret novim izborima krenimo među ljude, razgovarajmo sa našim komšijama, sa našim prijateljima. Razgovarajmo i sa onima koji misle drugačije, objasnimo im koliko je važno da danas svi budemo kao jedan - navela je tokom govora i dodala: 

- Ceo svet se podelio, Srbija neće da se deli. Srbija je tvrđava i neće je srušiti ni spolja ni iznutra. Budimo upravo taj bedem koji brani tu tvrđavu. Živeli zavetnici! Živelo Srpsko Kosovo i Metohija! Živela Srbija! 

