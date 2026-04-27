Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji 28. i 29. aprila 2026. godine.

PROGRAM POSETE:

10.00 Ceremonija svečanog dočeka sa vojnim počastima ispred Palate "Srbija"

10.15 Tête-à-tête razgovor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana

10.45 Plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije predvođen predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelanom

11.25 Potpisivanje Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana

11.30 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana

