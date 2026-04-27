PREDSEDNIK VUČIĆ UGOSTIĆE U DVODNEVNOJ POSETI PREDSEDNIKA ŠVAJCARSKE Ceremonija dočeka sutra od 10 časova ispred Palate "Srbija"
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji 28. i 29. aprila 2026. godine.
PROGRAM POSETE:
10.00 Ceremonija svečanog dočeka sa vojnim počastima ispred Palate "Srbija"
10.15 Tête-à-tête razgovor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana
10.45 Plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije predvođen predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelanom
11.25 Potpisivanje Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana
11.30 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana