Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromenjeno loše, njegovo puštanje na lečenje u Srbiji još nije odobreno, a generalov sin Darko kaže da ukoliko takva odluka ne bude doneta to znači da je osuđen na smrt.

Očekuje da će zahtev upućen haškom Mehanizmu biti odobren uskoro. Sa ocem je, kaže, razgovarao juče kratko, jer general nije u stanju ni da govori.

Ukoliko zahtev za puštanje na lečenje ne bude odobren, to će, navodi Darko, značiti da su ga osudili na smrt.

- Ne znam zašto još uvek nisu odobrili zahtev za njegovo lečenje u Srbiji. On nije u stanju da mnogo komunicira - rekao je Darko Mladić za Jutarnji program RTRS-a.

Mehanizmu za krivične sudove u Hagu zvanično je upućen zahtev za njegovo hitno puštanje na lečenje u Srbiji.