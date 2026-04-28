Slušaj vest

Zdravstveno stanje Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, ponovo je u centru pažnje javnosti. Njegov sin, Darko Mladić, upozorava da je stanje njegovog oca vrlo ozbiljno, te da porodica strahuje od daljeg odugovlačenja odluke o njegovom lečenju.

Prema njegovim rečima, 10. aprila Ratko Mladić je doživeo moždani udar, a već duže vreme suočava se s ozbiljnim kardiovaskularnim, neurološkim i bubrežnim problemima, što je razlog zbog kojeg se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Porodica Mladić već je zvanično podnela zahtev Mehanizmu za međunarodne sudove u Hagu, tražeći hitno puštanje Ratka Mladića na lečenje u Srbiji.

Foto: Profimedia/Jerry Lampen

"Ne može da govori"

Iako su prošla dva dana otkako je zahtev upućen, Darko Mladić za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji ističe zabrinutost zbog odsustva brze reakcije.

"Stanje mog oca je nepromenjeno i vrlo loše, skoro kritično. Poslednji put smo se čuli s njim pre nekoliko dana, ali on nije bio u stanju da govori. To dovoljno govori o ozbiljnosti situacije", kaže Darko Mladić.

Darko Mladić Foto: Kurir Televizija

On je takođe naglasio da porodica nije dobila nove medicinske informacije, te da su poslednji podaci koje su dobili bili od naših lekara koji su obišli Mladića u Hagu. Darko je izrazio bojazan da bi se odluka o njegovom lečenju mogla odugovlačiti, što bi moglo imati fatalne posledice po zdravlje njegovog oca.

"Čuli smo da bi odluka mogla biti doneta tek u petak, što znači da će biti potrebna još jedna konsultacija, ali se nadamo da će se to brzo rešiti. Ako se odluče da zadrže proceduru, kao što je bio slučaj s generalom Pavkovićem, bojim se da moj otac neće imati vremena da čeka mesec i po dana", naglašava Darko Mladić.

Pitanje ljudskog života, ne politike

U međuvremenu, Ministarstvo pravde Srbije aktivno se uključilo u ovaj slučaj. Ministar Nenad Vujić nedavno je posetio Ratka Mladića u Hagu i razgovarao sa predsednicom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Grasijelom Gati Santanom. Ministar je tom prilikom predao garancije Vlade Srbije za lečenje Ratka Mladića u našoj zemlji, naglašavajući da je ovo pitanje ljudskog života, a ne politike.

U slučaju da Mehanizam odobri puštanje Mladića na lečenje, Darko Mladić je optimističan u pogledu brzine organizacije transporta. On ističe da bi, uz potrebne dozvole za specijalne letove, transport mogao da bude realizovan veoma brzo, čime bi se omogućilo da Mladić što pre stigne u Srbiju.

"Saradnja s Vladom Srbije je odlična. Možemo brzo organizovati prevoz, jer imamo potrebne resurse i dozvole. Najvažnije je da transport bude dobro organizovan kako bi moj otac što pre bio smešten u bolnicu u Srbiji“, dodaje Darko.

Porodica Mladić sada sa velikom nadom čeka konačnu odluku iz Haga, jer je jasno da svaki trenutak može biti presudan za Ratkov oporavak. Ukoliko mu se pruži mogućnost lečenja u Srbiji, Darko ističe da veruje da će moći barem donekle da produže njegov život, koji je, kako kaže, trenutno u velikoj opasnosti.

