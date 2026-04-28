Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan sleteo je u Beograd, gde od danas boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Njegov domaćin je predsednik Srbije Aleksandar Vučić .

- Čast mi je i zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu u Beograd predsedniku Švajcarske Gi Parmelanu, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji nakon 18 godina. Uveren sam da će ova, posebno značajna poseta, doprineti unapređenju političkog dijaloga i sveobuhvatne saradnje naših zemalja, na obostrano zadovoljstvo. Poštovani predsedniče, dobro došli u Srbiju! - naveo je Dačić.