Biće obeležena i 110. godišnjica uspostavljanja bilateralnih odnosa dve zemlje.
Politika
PREDSEDNIK ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE SLETEO U BEOGRAD Parmelana dočekao ministar Ivica Dačić uz poruku: "Poštovani predsedniče, dobro došli u Srbiju!" (FOTO)
Slušaj vest
Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan sleteo je u Beograd, gde od danas boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Njegov domaćin je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsednika Švajcarske Konfederacije na aerodromu je dočekao potpredsednik vlade i ministar policije Ivica Dačić.
Ministar Dačić dočekao švajcarskog predsednika Parmelana na aerodromu Foto: Printscreen/Instagram/ivica.dacic.rs
Vidi galeriju
- Čast mi je i zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu u Beograd predsedniku Švajcarske Gi Parmelanu, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji nakon 18 godina. Uveren sam da će ova, posebno značajna poseta, doprineti unapređenju političkog dijaloga i sveobuhvatne saradnje naših zemalja, na obostrano zadovoljstvo. Poštovani predsedniče, dobro došli u Srbiju! - naveo je Dačić.
Kurir.rs
1 · Reaguj
Komentariši