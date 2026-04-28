DOBRODOŠLICA ZA HEROJA SA KOŠARA: Milica Đurđević Stamenkovski ispunila obećanja data Novici Spasiću, on se pridružio redovima Zavetnika
- Novicu sam upoznala u Rumi uoči Vidovdana prošle godine. Zahvaljujući njemu i drugim borcima u ovom mestu postoji park herojima Košara i Paštrika. Obećala sam mu tada da ćemo u državni kalendar uvrstiti i obeležavanje Bitke na Paštriku. To smo i učinili. Novica se pridružio našem timu. Dobro nam došao - istakla je ministarka.
Ona je na skupu rekla da su budući izbori biti ili ne biti i ispit za Srbiju kao naciju, koji, kako je rekla, moramo da položimo.
- Ovi izbori pred nama otvaraju dva puta, a pred nama će biti odgovor kojim putem želimo da krenemo. Da li ćemo biti država ili kolonija, da li ćemo biti suverena, nezavisna država, slobodna u svojim odlukama ili ona država koja dobija faksimile kada treba da donese neku odluku. Da li ćemo biti svoji na svome ili tuđini na sopstvenoj zemlji - poručila je ona.