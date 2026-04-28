Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut obišao je danas sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gijem Parmelanom fabriku "Nestle" u Surčinu i u "Ložionici" prisustvovao predstavljanju programa saradnje Srbije i Švajcarske za period 2026-2029. godine.

Macut je u fabrici "Nestle" izjavio da je impresioniran nivoom inovacija, efikasnosti i posvećenosti zaposlenih i zahvalio rukovodstvu fabrike i Švajcarskoj Konfederaciji na kontinuiranoj podršci i partnerstvu, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Premijer je istakao da Srbija izuzetno ceni prijateljstvo sa tom zemljom i da je kompanija "Nestle" dobar primer kako snažna partnerstva i investicije mogu doneti stvarne koristi lokalnim zajednicama i stvoriti prilike za građane.

Macut je na svečanosti u "Ložionici" naveo da program saradnje Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije za period 2026-2029. godine predstavlja novu stranicu u odnosima Srbije i Švajcarske i potvrdu višedecenijskog prijateljstva i snage partnerstva.

On je podsetio da je tokom 35 godina duge saradnje u raznim oblicima kroz ovakve programe značajno unapređen rad opština širom Srbije, modernizacijom javne uprave, i da su rezultati postignuti i u oblasti održivog razvoja i jačanju demokratskih kapaciteta.

- Zahvaljujući dosadašnjim projektima, kvalitet svakodnevnog života u mnogim delovima Srbije postao je bolji - naglasio je Macut i zahvalio Švajcarskoj na odluci da se ta saradnja nastavi i u narednom periodu.

Parmelan: Srbija je važan partner u regionu Zapadnog Balkana

Premijer je rekao da je program potpuno socijalno inkluzivan i da se posebna pažnja posvećuje osetljivim grupama stanovništva i zaključio da je danas otvoreno novo poglavlje saradnje u kojem će obrazovanje imati glavnu ulogu.

Predsednik Švajcarske Parmelan je rekao da su veze dve države snažne i obuhvataju širok spektar oblasti, ističući intenzivnu ekonomsku saradnju i bliske kulturne razmene, koje dodatno povezuju društva.