VUČIĆ SA SUPRUGOM UGOSTIO NA VEČERI PREDSEDNIKA ŠVAJCARSKE Ovde ako se pije dobar si domaćin i gost! Za nas je najveća uvreda da kažu da nismo dobri domaćini
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, sa suprugom, ugostio je na večeri predsednika ŠvajcarskeKonfederacije Gi Parmelana.
- Veoma sam privilegovan što ovde, posle 18 godina, imamo predsednika Švajcarske. Pored toga što je dobar predsednik i čovek, voli i vino. Ovde u Srbiji, ako se pije, dobar si domaćin i dobar gost. Za nas je najveća i jedina uvreda da nam kažu da nismo dobri domaćini.
Predsednik Vučić izrazio je i zahvalnost zbog dolaska Parmelana u našu zemlju.
- Verujem da možemo da imamo bolje rezultate u budućnosti, a Švajcarci mogu računati na našu ozbiljnost i odgovornost.
