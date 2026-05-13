Slušaj vest

Parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, zakazani za 7. jun, odvijaju se u atmosferi pojačanih političkih tenzija i izražene neizvesnosti. Za razliku od prethodnih izbornih ciklusa, kada je Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija beležio kontinuirani rast podrške, ovog puta političku scenu obeležava raskid saveza između Aljbina Kurtija i dosadašnje predsednice Vjose Osmani.

Raskol sa Vjosom Osmani imaće posledice po rejting Aljbina Kurtija i Pokret Samoopredeljenje na predstojećim izborima 7. juna, istakao je politikolog Ognjen Gogić, koji tokom predizborne kampanje očekuje novi pritisak na srpsku zajednicu i Srpsku listu, jer će albanske stranke tražiti da pridobiju političke poene, skrećući pažnju sa unutrašnjih tema.

Gogić je podsetio da su Osmani i Kurti bili dvojac koji je vodio tzv. Kosovo u proteklom periodu, a koji se činio neraskidivim.

- Taj raskol ne može proći bez posledica po rejting Kurtija - istakao je Gogić za RTS.

On je ukazao da je Kurti u decembru osvojio rekordan broj glasova, zahvaljujući glasovima dijaspore, a to mu je omogućila Osmani zakazivanjem izbora u vreme kada dijaspora dolazi na KiM.

- Sada su se stvari promenile i izbori su zakazani za početak juna, kada nema dijaspore u tolikom broju na KiM. Drugi problem za Kurtija je raskol sa Osmani. Mnogi njegovi birači su mu zamerili što nije podržao reizbor Osmani, odluku koji nikada nije objasnio. Ne očekujem da Kurti može da ponovi decembarske rezultate, već će, najverovatnije, ostvariti rezultat kao u februaru prošle godine - objasnio je Gogić.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

Kada je reč o srpskoj zajednici i Srpskoj listi Gogić je uveren da će ponovo biti problema sa učešćem Srpske liste na izborima.

- Srpska lista i srpska zajednica imaju ulogu žrtvenog jarca tokom predizborne kampanje, kako bi se preusmerila pažnja sa unutrašnjih tema i dobijanje poena na nacionalizmu. Verovatno će ponovo biti problema sa verifikacijom kandidata Srpske liste. Očekujem da će se ponoviti scenario da CIK ne verufikuje listu kandidata Srpske liste, što će uslediti tek nakon žalbe - objasnio je Gogić.

On je upozorio da će uslediti novi napad Kurtija na srpske obrazovne i zdravstvene institucije.

- Ono što Srbe brine je što je Kurti otvorio pitanje statusa obrazovnih i zdravstvenih institucija - pitanje koje dalje lebdi. Može se očekivati novi nasrtaj na te institucije tokom predizborne kampanje - podvukao je Gogić.

Direktor strategije u Centru za evropske politike iz Beograda Miloš Pavković ocenio je da će za Demokratski savez Kosova zajedno sa Vjosom Osmani biti težak zadatak da preuzme glasove dijaspore na izborima 7. juna, koji su, dodaje, u proteklim izbornim procesima tradicionalno odlazili Samoopredeljenju i njegovom lideru Aljbinu Kurtiju.

- Ovde imamo dva važna momenta. Prvi, vraćanje Vjose Osmani pod okrilje DSK, što pojačava sinergijski efekat, i drugi, pitanje dijaspore, odnosno da li sada ovako ujedinjeni, DSK može da preuzme dijasporu koja je tradicionalno glasala za Samoopredeljenje - naveo je Pavković za Kosovo Onlajn.

Kako je dodao, to će biti vrlo težak zadatak iz dva razloga.

- Prvi razlog za to je što Vjosa Osmani ima ustaljene diplomatske veze i kontakte u inostranstvu, ali pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, a biračko telo koje dolazi na glasanje je pre svega biračko telo koje je rasejano po Evropi - Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj i ostalim evropskim državama - kazao je Pavković i dodao da će biračko telo iz dijaspore biti manje nego na decembarskim izborima, ali i tako smanjeno biće veoma tvrdo i teško za Vjosu Osmani da im priđe, i dosta je neizvesno da li će ona imati uticaj da preuzme taj deo birača.

Povratak doskorašnje kosovske predsednice Vjose Osmani u Demokratski savez Kosova značajno će oštetiti Samoopredeljnje, uveren je albanski analitičar Arbnor Sadiku, dok bivši diplomata Bljerim Canaj ukazuje da je njen povratak u DSK pokušaj lidera te stranke Ljumira Abdidžikua da spase sebe, ali i Osmani da produži svoj politički vek, piše Kosova pres, prenosi Kosovo Onlajn.

Na osnovu njenog govora na skupu DSK primećuje da će biti "konfrontacione kampanje", jer se, kako je rekao albanski analitičar, očekuje da će se zbog nje oko 40.000 do 50.000 glasova vratiti u DSK iz Samoopredeljenja.