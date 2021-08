EVO ŠTA SVE TREBA DA SADRŽI RANAC ĐAKA PRVAKA: Budite praktični, kupujte pametno!

Još manje od nedelju dana ostalo je do počeka školske godine. Neki mališani će prvi put sesti u školske klupe, pa je, ako to već niste uradili, krajnje vreme da opremite vaše prvake. Avgust je, po pravilu, upravo rezervisan za opremanje đaka, počev od izbora odgovarajućeg ranca, pernice i druge opreme.

Birajte kvalitetan ranac

Kada kupujete ranac, imajte na umu da je veoma važno da on bude kvalitetan i da ne opterećuje previše leđa deteta. Imajući to u vidu, mnogi proizvođači se trude da rance naprave od lakih materijala kako dečji kičmeni stub ne bi bio previše opterećen. U suprotnom, leđa će se pod teretom savijati i dete će osećati bolove u vratnom ili donjem delu kičme.

Stručnjaci ističu da ranac na detetovim leđima ne treba da bude teži više od 10% do 15% njegove telesne težine. To znači da dete koje ima 35 kg ne bi trebalo da nosi ranac teži od 3,5 kg do 5,5 kg.

Takođe je važno da na leđnoj strani postoji ojačanje. Naramenice treba da budu široke i mekane i da se ne usecaju u ramena. Najbolje je i da postoji kaiš koji se zakopčava oko struka, čime se dobija još jedna tačka oslonca. Dobar izbor je i ranac sa točkićima koji dete vuče pored sebe. Preporuka je i da ranac bude podesiv, anatomski i izrađen od nepromočivog materijala i, što je veoma važno, da odgovara konstituciji deteta.

foto: Shutterstock

Knjige, olovke, sveske....

Zato ne zaboravite da u kupovinu obavezno pođete sa vašim školarcem kako biste nabolje procenili koji i koliki ranac mu odgovara.

Kada ste kupili adekvatnu školsku torbu, vreme je i da je napunite. Osim udžbenika i svezaka, školski ranac mora da sadrži i pernicu. Nabolje je da se opredelite za onu na sprat, sa više pregrada, kako bi moglo da stane sve što je potrebno - grafitne olovke, drvene bojice i flomasteri, gumica i rezač, ali i lenjir, makaze, lepak. Osim ovoga, računajte da u rancu treba da se nađu i užina, flašica vode, ali i oprema za fizičko, papirne maramice, sredstvo za dezinfekciju ruku, telefon ili pametni satić, koji je svakako praktičniji za prvake i drugake, ključ od kuće ili stana. Sada kada je i sadržaj ranca poznat, važno je da unutar njega sve bude pregledno i dobro organizovano. Bitno je da dete, naročito ako je prvak, može lako da se snađe. Zato se savetuje da se najteže stvari - knjige i sveske, pakuju u deo ranca koji je bliže leđima, a lakše (poput pernice) na njih.

Srećno!