Slušaj vest

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija održavaju se vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave.

Vanredni parlamentarni izbori su raspisani nakon što poslanici nisu uspeli da u predviđenom roku izaberu novog kosovskog predsednika. Biračka mesta otvaraju se u sedam sati, a biće zatvorena u 19 sati. Pravo glasa na izborima ima 2.092.174 birača.

949 biračkih mesta u 38 opština

Izbori se održavaju na 949 biračkih mesta u 38 opština. Od toga je 911 mesta određeno za redovno glasanje, dok je 38 mesta, po jedno u svakoj opštini, predviđeno za uslovno glasanje.

Od ukupno nešto preko dva miliona birača, 1.959.962 njih moći će da glasa danas na biračkim mestima unutar Kosova, dok je 132.212 građana registrovano za glasanje u inostranstvu - i to 100.970 za glasanje putem pošte van Kosova, 3.518 putem pošte na Kosovu i 27.724 za glasanje lično u diplomatskim predstavništvima.

Na izborima učestvuje ukupno 21 politički subjekat - tri koalicije, 17 političkih stranaka i jedan nezavisan kandidat.

CIK: Do 19 časova glasalo 80,85 odsto registrovanih birača u diplomatskim predstavništvima

Centralna izborna komisija (CIK) saopštila je da je glasanje u inostranstvu završeno u 26 od ukupno 30 diplomatskih predstavništava Kosova i da je do 19 časova glasalo 22.414 birača, odnosno 80,85 odsto registrovanih.

Centralna izborna komisija održala je treću i poslednju konferenciju za medije posvećenu procesu glasanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Kosova.

Kako je saopšteno, do 20 časova glasanje je završeno u 26 od 30 diplomatskih predstavništava, dok će se u preostala četiri predstavništva u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi glasanje završiti u 1 čas posle ponoći po našem vremenu.

CIK je naveo da je tokom čitavog dana bio u stalnom kontaktu sa diplomatskim predstavništvima i da je proces glasanja protekao bez poteškoća. Komisija je zahvalila šefovima i osoblju diplomatskih misija, kao i članovima biračkih odbora, na angažovanju tokom izbornog dana.

Prema podacima iz 26 predstavništava u kojima je glasanje završeno, kao i podacima do 13 časova iz SAD i Kanade, od ukupno 27.724 registrovana birača glasalo je 22.414, odnosno 80,85 odsto.

CIK je saopštio da se glasački listići neće brojati u diplomatskim predstavništvima, već će tokom narednih dana biti dopremljeni na Kosovo, gde će biti izvršeno njihovo brojanje u skladu sa izbornim procedurama, javlja Kosovo online.

Srpska lista

Predstavnici Srpske liste su na završnoj konvenciji u Gračanici poručili da su parlamentarni izbori dan odluke na kojima se brane opstanak i ostanak Srba, kao i potvrđivanje pripadnosti državi Srbiji.

Srpska lista je u prošlom sazivu imala devet od deset zagarantovanih mandata, dok je jedan mandat pripadao stranci koju predvodi Nenad Rašić.

Kandidat za poslanika Srpske liste Srđan Popović izjavio je da ta stranka mora da osvoji svih deset mandata kako bi zaštitila srpske nacionalne interese.

Podršku Srpskoj listi uputio je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je poručio da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže tu stranku, koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa.

Analitičari predviđaju nastavak krize

Treći parlamentarni izbori za 16 meseci ukazuju na duboke političke podele među albanskim strankama, a analitičari ne očekuju da će rezultati izbora dovesti do prevazilaženja postojećeg jaza.

Politički analitičar Nedžmedin Spahiju smatra da se ni nakon izbora neće izaći iz političkog čvora jer je, kako kaže, Aljbin Kurti suviše nesklon deljenju vlasti sa drugim političkim akterima. "Ljudi koji glasaju za Aljbina Kurtija zapravo ne glasaju za njega, već protiv opozicije", navodi Spahiu, objavio je RTS.

Ukoliko aktuelna opozicija osvoji dovoljan broj poslaničkih mesta i postigne dogovor o formiranju institucija, biće joj potrebna podrška srpskih predstavnika, smatraju analitičari. Analitičar Ognjen Gogić kaže da ostaje pitanje da li će albanska opozicija izaći iz uloge koju joj nameće Kurti ili će pružiti ruku Srpskoj listi i pokušati da, uz njenu podršku, pošalje Kurtija u opoziciju.

Do ponoći bi trebalo da bude poznato koliko je ko mandata osvojio u novom sazivu skupštine.

Više stranaka je poslednjeg dana predizborne kampanje održalo završne konvencije, ali malo ko očekuje da će politička i institucionalna kriza biti rešene nakon izbora, pa analitičari predviđaju mogućnost novog izlaska na birališta.