MESEC DANA OD UPADA KOSOVSKE POLICIJE U OPŠTINSKE ZGRADE NA SEVERU: Srbi i dalje mirno protestuju (FOTO)

Prošlo je tačno mesec dana od upada kosovskih specijalaca u opštinske zgrade na severu Kosova, zbog čega Srbi skoro pune četiri nedelje mirno protestuju, tražeći da se oni povuku i da sa njima iz opštinskih objekata izađu i nelegitimni albanski gradonačelnici.

U međuvremenu tenzije su se dramatično podigle, usled proizvoljnih hapšenja Srba i primene prekomerne i nepotrebne sile od strane kosovske policije, pa je stanje poprimili razmere koje su pretnja za bezbednost čitavog regiona zbog čega su aktivno uključeni i međunarodni posrednici.

Kosovski specijalci ušli su u opštinske zgrade u Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku 26. maja, nakon što su gradonačelnici izabrani na lokalnim izborima koje su Srbi bojkotovali i na kojima je izlaznost birača bila samo oko 3 odsto.

Vlasti u Prištini povukle su ovaj jednostrani potez i pored upozorenja iz EU i SAD da bi gradonačelnici iz redova manjhinske albanske zajednice na severu trebalo da funkcije obavljaju sa alternativnih lokacija.

To je izazvalo nezadovoljstvo Srba iz ovih opština koji su započeli proteste ispred opštinskih objekata 29. maja. Od toga dana te zgrade obezbeđuju i vojnici Kfora, a zgrade su u obruču metalne ograde i delom bodljikave žice.

U proteklih mesec dana situacija na severu na momente je bila izuzetno napeta, 29. maja došlo je do nemira ispred opštinske zgrade u Zvečanu, kada su na okupljene Srbe bačeni suzavac i šok bombe. Zbog tih dešavanja uhapšeni su Radoš Petrović i Dušan Obrenović, iako postoje snimci koji svedoče da u tim incidentima nisu učestvovali, odnosno da su privedeni pre nego što je do njih došlo.

Privođenja Srba nastavljena su i nakon toga, čak i južno od Ibra, i od izbijanja krize na severu uhapšeno ih je osmoro, od kojih su neki maltretirani i brutalno prebijani, o čemu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu izvestio i visokog predstavnika EU Đuzepe Borelja.

Ni posle mesec dana kosovski premijer Aljbin Kurti nije odgovorio na zahteve SAD i EU za deeskalaciju krize u tri tačke - da se povuku policija i gradonačelnici, održe novi izbori uz učešće Srba i započne formiranje Zajednice srpskih opština, na koju Srbi čekaju duže od deset godina.

U Leposaviću, kako javlja reporter Kosovo onlajn, i ovog jutra uprkos kiši građani su ispred zgrade opštine, a strah i neizvesnost ne prestaju, dok ni na pomolu nema rešenja za političku i bezbednosnu krizu.

Vojnici Kfora nalaze se od 29. maja ispred zgrade Opštine Leposavić, koja je ograđena metalnim ogradama i bodljikavom žicom. Vojnici su takođe nedavno raspoređeni i na svim prilazima i izlazima iz ove opštine.

U opštinskoj zgradi je i dalje Ljuljzim Hetemi koji je na izborima 23. aprila izabran sa samo 100 glasova.

U Leposaviću je 16. juna došlo do još jedne provokacije prištinskih vlasti, kada je ministar uprave i lokalne samouprave Eljbert Krasnići ušao u opštinsku zgradu da poseti Hetemija i pored upozorenja Kfora da to ne radi. Okupljeni Srbi su na to burno reagovali, a auto u kojem je Krasnići napustio opštinsku zgradu gađan je farbom i jajima.

Kosovske vlasti su 15. juna donele odluku o zabrani ulaska kamiona sa srpskom robom na Kosovo, pto je kompletnu situaciju na severu Kosova dodatno zakomplikovalo.

Kurir.rs/Kosovo online