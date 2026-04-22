Predsednik Opštine Severna Mitrovica Milan Radojević obišao je danas, zajedno sa predsednikom Skupštine Ivanom Zaporošcem, lokaciju na kojoj su u ranim jutarnjim časovima porušene 23 garaže u vlasništvu Srba i tom prilikom ocenio da je reč o rušenju zakona, kao i da je policija preuzela izvršnu vlast.

Najavio je i da će Opština pokrenuti postupak i zvaničnu tužbu pred nadležnim tužilaštvom.

„Nažalost, iza nas nisu samo srušene garaže. Svedočimo rušenju zakona, rušenju našeg života u opštini Severna Mitrovica, totalnog bezakonja i anarhije, prava ili govora sile, govora jačeg. Ove ruševine predstavljaju naše živote u opštini Severna Mitrovica. Koliko god nekome to delovalo, možda i neozbiljno, ali to je istina ukoliko niko ne reaguje na apele Opštine Severna Mitrovica da se ovo zaustavi, ukoliko niko ne reaguje na apele da ovi ljudi nemaju dozvole, da rade potpuno van ingerencija koje su propisane zakonom, da niko nije obavestio Opštinu o ovome, da se niko nije obratio niti preduzeo bilo kakav korak, da policija preuzima izvršnu vlast, ponaša se kao Opština i preuzima ulogu izvršitelja i obezbeđuje rušenje ovih objekata“, istakao je Radojević.

Procedura za rušenje pokrenuta je 13. februara, nakon čega je Opština pokušala da stupi u kontakt i problem reši sa preduzećem „Trepča jug“ koje je najvilo rušenje, ali, prema Radojevićevim rečima, nisu naišli na razumevanje.

„Više puta smo pokušavali da stupimo u kontakt sa predstavnicima 'Trepče jug' kako bismo našli neki dogovor za naše sugrađane. Nažalost, nismo naišli na razumevanje. Tokom jučerašnjeg dana, smo obavestili predstavnike međunarodne zajednice o ovom problemu i tražili od njih pomoć. Tražili smo da spreče presedan po kojem će centralne vlasti i Kosovska policija preuzeti u potpunosti ingerencije opštine. Rekli su nam da će raditi na tome. Evo iza nas su rezultati tog rada. Te tišine“, rekao je Radojević.

Kako je istakao, policija se u ovoj situaciji postavila i kao izvršni organ i kao inspekcija, što je protivzakonito.

„Telefoni koji od jutra zvone, kasno zvone, to kažem i kao gradonačelnik, jer trebalo je da imaju razumevanja nedeljama i mesecima ranije kada smo upozoravali na ove probleme i kada uporno upozoravamo da se ide ka gašenju posebne Opštine Severna Mitrovica, da se potpuno preuzimaju ingerencije Opštine Severna Mitrovica, da centralni nivo zaobilazi Opštinu Severna Mitrovica, da se policija postavlja i kao inspekcija, i kao izvršni organ i kao policija, i kao sudstvo“, istakao je.

Danas smo, kako je naveo, svedoci rušenja zakonitosti i nepoštovanja zakona.

Kao neko ko je deset godina vodio Pritvorski centar u Severnoj Mitrovici, Radojević navodi da obrazloženje da ovi objekti ugrožavaju bezbednost zatvora nije validno.

„Kao neko ko je vodio taj Pritvorski centar deset godina, apsolutno odgovorno tvrdim da ne postoji nikakav bezbednosni rizik za njega. Odgovorno tvrdim kao neko ko je deset godina vodio tu instituciju. Tako da to su zaista neki izgovori koji će verovatno biti prihvatljivi za predstavnike međunarodne zajednice, pošto vidite da ništa nisu preduzeli, da su ostali pasivni. Nažalost, ovim danas, ukoliko međunarodna zajednica ne preduzeme bilo kakav korak da se zaustave, zaista velika je zabrinutost da će Opština Severna Mitrovica ostati bez svojih ingerencija, jer će centralni nivo i dalje nastaviti da preduzima korake, potpuno samostalno, znači kako oni hoće“, naveo je.

Radojević je najavio i da će pravni tim Opštine Severna Mitrovica pokrenuti sudski postupak jer, kako je rekao, nema svrhe da se obraćaju policiji.

„Mi ćemo sa našim pravnim timom razgovarati da li možemo da pokrenemo sudski postupak, tužbu, pošto vidite policiji da se obratimo, nema svrhe jer policija obezbeđuje onog koji ima silu, ko je jači. Mi ćemo sigurno pokrenuti postupak i zvaničnu tužbu, nadležnom tužilištu. Ali to će naši advokati da provere tačno na koje članove možemo da se pozovemo, tako da ćemo sigurno preduzeti i te korake“, zaključio je Radojević.

Kompanija „Trepča jug“ saopštila je danas da je započela akcija rušenja svih objekata i garaža izgrađenih bez pravnog osnova na parceli br. 02537-1 u Severnoj Mitrovici, sa ciljem oslobađanja imovine tog preduzeća.