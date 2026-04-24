Poslanik Srpske liste u Skupštini tzv. Kosova Slavko Simić pozvao je danas u ime te Poslaničke grupe međunarodnu zajednicu da reaguje na, kako je istakao, bespravno rušenje garaža i pomoćnih objekata građana Severne Mitrovice, ocenivši da je to najdirektnije mešanje u ingerencije i nadležnosti Opštine Severna Mitrovica. Istakao je i da poslanička grupa Srpske liste pruža podršku Opštini Severna Mitrovica da pokrene sve pravne radnje kako bi zaštitili prava i interese i imovinu građana, kao i svoje ingerencije i nadležnosti.

- Kao parlamentarna grupa Srpske liste želeli bismo da skrenemo pažnju međunarodnoj zajednici, zemljama Kvinte i stranim misijama i organizacijama ovde na Kosovu na incident koji se dogodio u sredu u ranim jutarnjim časovima u Severnoj Mitrovici gde su kosovske policijske službe po naredbi kompanije Trepča Jug sa buldožerom, bez saglasnosti Opštine Severna Mitrovica, bez ikakve pravne odluke, porušili garaže i pomoćne objekte koji su u vlasništvu građana Severne Mitrovice - rekao je Simić.

Istakao je da je taj čin najdirektnije mešanje u ingerencije i nadležnosti Opštine Severna Mitrovica i da je u tom slučaju očigledno da neko želi da obeshrabi i obespravi legitimno nedavno izabrano rukovodstvo u opštini Severna Mitrovica.

- Kao parlamentarna grupa pozivamo međunarodnu zajednicu da reaguje na ovaj slučaj, jer ono što se desilo u Mitrovici u sredu, može da se dogodi danas u nekoj drugoj opštini, a mislim da to nije dobro za naše društvo. Kao poslanička grupa Srpske liste, takođe, dajemo podršku i Opštini Severna Mitrovica da pokrene sve pravne radnje kako bi zaštitili prava i interese i imovinu građana Severne Mitrovice i da zaštite integritet ingerencije i nadležnosti svoje opštine - rekao je Simić.

Simić je naveo i da poslanička grupa Srpska lista želi da skrene pažnju Vladi tzv. Kosova i restoranim ministrima da su "kosovske inspekcijske službe u prethodnom periodu intenzivirale udare i prekomernu kontrolu srpskih biznisa na severu, kao i ugostiteljskih objekata i privrednika", ocenivši da te inspeksijske službe, koje deluju sa centralnog i regionalnog nivoa, na najdirektniji način ugrožavaju ekonomski rast i razvoj opština i ugružavaju biznise koji se, kako je istakao, bore da prežive i opstanu u teškim političkim i bezbednostnim okolnostima na severu.

Prema rečima Simića, u prethodnih nekoliko meseci tržišna, poreska i sanitarna inspeksijska služba su, uz asistenciju policije, spektakularno, kako su to predstavili u javnosti, privremeno zatvorili i kaznili na desetine ugostiteljskih objakata i biznisa.

- Želim da znate da se ovi biznisi zaista bore sa poteškoćama u poslednjih nekoliko godina, da im je potrebna pomoć i podrška, da oni žele da daju svoj doprinos i da svoje standarde poboljšaju i da se prilagode zahtevima inspeksijskih službi, ali za to im je potrebna pomoć i podrška, da im, kroz jedan edukativan proces, omogućimo da odgovore na sve zahteve propisa, a ne da se odmah kažnjavaju i da se odmah zatvaraju - rekao je Simić.

Poslanik Srpske liste je istakao da ni on, niti bilo koji biznis sa severa nije protiv inspekcijskog nadzora i da niko ne želi da se meša u radi inspeksijskih službi, pozivajući Vladu tzv. Kosova da se uključi u proces i omogući lokalnim inspeksijskim službama da učestvuju u inspekcijskom nadzoru, a da opštinama omogući da daju podršku biznisima da mogu da odgovore na sve zahteve i propise inspeksijskih službi.