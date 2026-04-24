SIMIĆ POZVAO MEĐUNARODNU ZAJEDNICU DA REAGUJE: Rušenje garaža najdirektnije mešanje u nadležnosti Opštine Severna Mitrovica
Poslanik Srpske liste u Skupštini tzv. Kosova Slavko Simić pozvao je danas u ime te Poslaničke grupe međunarodnu zajednicu da reaguje na, kako je istakao, bespravno rušenje garaža i pomoćnih objekata građana Severne Mitrovice, ocenivši da je to najdirektnije mešanje u ingerencije i nadležnosti Opštine Severna Mitrovica. Istakao je i da poslanička grupa Srpske liste pruža podršku Opštini Severna Mitrovica da pokrene sve pravne radnje kako bi zaštitili prava i interese i imovinu građana, kao i svoje ingerencije i nadležnosti.
- Kao parlamentarna grupa Srpske liste želeli bismo da skrenemo pažnju međunarodnoj zajednici, zemljama Kvinte i stranim misijama i organizacijama ovde na Kosovu na incident koji se dogodio u sredu u ranim jutarnjim časovima u Severnoj Mitrovici gde su kosovske policijske službe po naredbi kompanije Trepča Jug sa buldožerom, bez saglasnosti Opštine Severna Mitrovica, bez ikakve pravne odluke, porušili garaže i pomoćne objekte koji su u vlasništvu građana Severne Mitrovice - rekao je Simić.
Istakao je da je taj čin najdirektnije mešanje u ingerencije i nadležnosti Opštine Severna Mitrovica i da je u tom slučaju očigledno da neko želi da obeshrabi i obespravi legitimno nedavno izabrano rukovodstvo u opštini Severna Mitrovica.
- Kao parlamentarna grupa pozivamo međunarodnu zajednicu da reaguje na ovaj slučaj, jer ono što se desilo u Mitrovici u sredu, može da se dogodi danas u nekoj drugoj opštini, a mislim da to nije dobro za naše društvo. Kao poslanička grupa Srpske liste, takođe, dajemo podršku i Opštini Severna Mitrovica da pokrene sve pravne radnje kako bi zaštitili prava i interese i imovinu građana Severne Mitrovice i da zaštite integritet ingerencije i nadležnosti svoje opštine - rekao je Simić.
Simić je naveo i da poslanička grupa Srpska lista želi da skrene pažnju Vladi tzv. Kosova i restoranim ministrima da su "kosovske inspekcijske službe u prethodnom periodu intenzivirale udare i prekomernu kontrolu srpskih biznisa na severu, kao i ugostiteljskih objekata i privrednika", ocenivši da te inspeksijske službe, koje deluju sa centralnog i regionalnog nivoa, na najdirektniji način ugrožavaju ekonomski rast i razvoj opština i ugružavaju biznise koji se, kako je istakao, bore da prežive i opstanu u teškim političkim i bezbednostnim okolnostima na severu.
Prema rečima Simića, u prethodnih nekoliko meseci tržišna, poreska i sanitarna inspeksijska služba su, uz asistenciju policije, spektakularno, kako su to predstavili u javnosti, privremeno zatvorili i kaznili na desetine ugostiteljskih objakata i biznisa.
- Želim da znate da se ovi biznisi zaista bore sa poteškoćama u poslednjih nekoliko godina, da im je potrebna pomoć i podrška, da oni žele da daju svoj doprinos i da svoje standarde poboljšaju i da se prilagode zahtevima inspeksijskih službi, ali za to im je potrebna pomoć i podrška, da im, kroz jedan edukativan proces, omogućimo da odgovore na sve zahteve propisa, a ne da se odmah kažnjavaju i da se odmah zatvaraju - rekao je Simić.
Poslanik Srpske liste je istakao da ni on, niti bilo koji biznis sa severa nije protiv inspekcijskog nadzora i da niko ne želi da se meša u radi inspeksijskih službi, pozivajući Vladu tzv. Kosova da se uključi u proces i omogući lokalnim inspeksijskim službama da učestvuju u inspekcijskom nadzoru, a da opštinama omogući da daju podršku biznisima da mogu da odgovore na sve zahteve i propise inspeksijskih službi.
- Kao parlamentarna grupa, zbog cele ove situacije, pozivamo vladu, resorne ministre koji, nažalost, danas nisu ovde, da pozovu svoje inspeksijske službe, da smanje kontinuirani pritisak na srpske biznise na severu, koji su već u sistemu i ispunjavaju osnovne uslove za rad, baš kao što to ispunjavaju i biznisi na jugu koji trpe mnogo manje pritisaka i podležu mnogo manjoj kontroli nego biznisi na severu. Ukoliko se ovo nastavi kao u prethodnih nekoliko meseci, građani na severu će to shvatiti kao da neko zaista ima jednu ozbinu strategiju da zatvori svaki srpski biznis, da zatvori svaki srpski ugostiteljski objekat i da protera svakog srpskog biznismena i privrednika sa severa Kosova, i da se na taj način ugrozi egzistencija na stotine porodica koje žele da žive u svom gradu i od svog biznisa - rekao je Simić.