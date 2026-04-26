Policija tzv. Kosova privela je, a potom pustila, mladića B.J. (17) iz Zubinog Potoka zbog natpisa „Četnici Sever“ na majici, potvrdio je za Kosovo Onlajn šef za planiranje i operativno odlučivanje policije tzv. Kosova za region Sever Erduan Balići.

Balići je naveo da je mladić prekršio član 11, stav 2 Zakona o javnom redu i miru.

„Njemu je izdata kazna i pušten je na slobodu“, potvrdio je Balići.

Majice sa natpisom „Četnici Sever“ jedno su od obeležja navijačke grupe kluba Crvena zvezda.

Mladić je priveden u danu kad se igra večiti derbi Partizana i Zvezde.