Policija tzv. Kosova privela je, a potom pustila, mladića B.J. (17) iz Zubinog Potoka zbog natpisa „Četnici Sever“ na majici, potvrdio je za Kosovo Onlajn šef za planiranje i operativno odlučivanje policije tzv. Kosova za region Sever Erduan Balići.

Balići je naveo da je mladić prekršio član 11, stav 2 Zakona o javnom redu i miru.

„Njemu je izdata kazna i pušten je na slobodu“, potvrdio je Balići.

Majice sa natpisom „Četnici Sever“ jedno su od obeležja navijačke grupe kluba Crvena zvezda.

Mladić je priveden u danu kad se igra večiti derbi Partizana i Zvezde.

Policija tzv. Kosova je u proteklih nekoliko meseci privela više osoba, pa i maloletnike, zbog natpisa na majicama, od kojih su neki bili i sa navijačkim motivima popularnih klubova poput Crvene zvezde.

