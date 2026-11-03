Komandno-štabna vežba Kopnene vojske u Beogradu: Uvežbavanje operacija u simuliranom okruženju (FOTO)
U centru Vojske Srbije za obuku putem simulacija u Beogradu ove nedelje se realizuje komandno-štabna vežba, na kojoj jedinice iz sastava Kopnene vojske u simuliranom okruženju uvežbavaju izvođenje vojnih operacija.
Vežba ima dvostrani karakter: komanda brigade oranizuje i izvodi napadnu operaciju, dok komanda bataljona deluje kao suprostavljena snaga sa zadatkom izvođenja odbrane na dodeljenom delu zone operacije.
U skladu sa zadatim scenariom, komandni kadar jedinica i štabni oficiri i podoficiri uvežbavaju procedure u procesu donošenja vojnih odluka po različitim taktičkim supozicijama i koordinišu upotrebu snaga, savremenih borbenih sredstava i sistema za osmatranje, izviđanje i borbu protiv daljinski pilotiranih i besposadnih vazduhoplova.
Na vežbi se proverava i poznavanje načela upotrebe snaga u operacijama, sadejstvo i saradnja sa jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i saradnja sa činiocima civilnog okruženja.
Cilj je unapređenje sposobnosti komandi vežbajućih jedinica za planiranje, organizovanje i izvođenje borbenih dejstava u složenom operativnom okruženju i u uslovima borbi visokog intenziteta.
Vežbe podržane računarskim simulacijama predstavljaju važan oblik praktične obuke komandi u Vojsci Srbije, budući da pružaju priliku štabnim oficirima i komandama da se, uz minimalan utrošak materijalnih resursa, osposobljavaju za planiranje i izvođenje borbenih operacija.