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U centru Vojske Srbije za obuku putem simulacija u Beogradu ove nedelje se realizuje komandno-štabna vežba, na kojoj jedinice iz sastava Kopnene vojske u simuliranom okruženju uvežbavaju izvođenje vojnih operacija.

Vežba ima dvostrani karakter: komanda brigade oranizuje i izvodi napadnu operaciju, dok komanda bataljona deluje kao suprostavljena snaga sa zadatkom izvođenja odbrane na dodeljenom delu zone operacije.

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Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

U skladu sa zadatim scenariom, komandni kadar jedinica i štabni oficiri i podoficiri uvežbavaju procedure u procesu donošenja vojnih odluka po različitim taktičkim supozicijama i koordinišu upotrebu snaga, savremenih borbenih sredstava i sistema za osmatranje, izviđanje i borbu protiv daljinski pilotiranih i besposadnih vazduhoplova.

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Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Na vežbi se proverava i poznavanje načela upotrebe snaga u operacijama, sadejstvo i saradnja sa jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i saradnja sa činiocima civilnog okruženja.

Cilj je unapređenje sposobnosti komandi vežbajućih jedinica za planiranje, organizovanje i izvođenje borbenih dejstava u složenom operativnom okruženju i u uslovima borbi visokog intenziteta.

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Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Vežbe podržane računarskim simulacijama predstavljaju važan oblik praktične obuke komandi u Vojsci Srbije, budući da pružaju priliku štabnim oficirima i komandama da se, uz minimalan utrošak materijalnih resursa, osposobljavaju za planiranje i izvođenje borbenih operacija.

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