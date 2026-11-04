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Neispravni, ili neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, ostavljanje odeće, ili drugih zapaljivih predmeta u blizini peći, ili grejalica, preopterećenje elektro-instalacija i neispravni električni uređaji uzroci su požara tokom grejne sezone, navode iz Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu. Svi oni, kako ističu, mogu biti svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju, ili nemar.

Prema njihovim podacima na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga, koju pokriva Odeljenje za vanredne situacije u Šapcu, pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona intervenisali su u požarima na građevinskim objektima u grejnoj sezoni 2023/24 186 puta, u narednoj 234, a u sezoni 2025/26 registrovano je 212 intervencija. Šest povređenih, tri smrtno stradala i jedno spaseno lice evidentirano je u takvim požarima u sezoni 2023/24, naredne dva povređena i spaseno jedno lice, dok je u sezoni 2025/26 evidentirano da su povređena dva, smrtno stradalo jedno i spašeno 45 osoba.

U Mačvanskom okrugu vatrogasno-spasilačke jedinice su na građevinskim objektima u sezoni 2023/24 intervenisale 170 puta, naredne 241, i 2025/26 192, a od toga su u istim sezonama na području Grada Loznice, imali 49, 79 i 68 intervencija. Od početka ovogodišnje grejne sezone, 15. oktobra, do danas su vatrogasno- spasilačke jedinice u Mačvanskom okrugu intervenisale na trinaest požara, a tri na teritoriji Loznice, navode iz Odeljenja za vanredne situacije.

Apeluje na građane da budu odgovorni prema sebi, svojim porodicama i komšijama, provere ispravnost dimnjaka i peći na čvrsta goriva, bez nadzora ne ostavljaju uključene grejalice, ne preopterećuju elektroinstalaciju, i od grejnih tela udalje nameštaj i drugi gorivi materijal.

Upozoravaju da tokom grejne sezone ne odlažu pepeo u plastične kontejnere i u blizini gorivog materijala, ne ostavljaju malu decu bez nadzora u prostoriji sa šporetom, ili pećima koje imaju ložište na čvrsto gorivo, ili električnom grejalicom, i da kada izlaze iz kuće ne ostavljaju bez nadzora uključene električne uređaje već da ih obavezno isključe.

Nadležni apelujemo na građane da kada primete požar u građevinskim objektima odmah o tome obaveste vatrogasno - spasilačku jedinicu na telefon 193 i slušaju savete vatrogasaca – spasilaca.