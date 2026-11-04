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Na Kožnom odeljenju opšte bolnice Prokuplje od 19. oktobra do danas zvanično je potvrđeno osam slučajeva oboljevanja od šuge, a broj je sigurno za četiri puta viši, potvrđeno nam je u Zdravstvenom centru Prokuplje. Samo u Osnovnoj školi "Stojan Novaković" u Blacu zvanično potvrđena je bolest kod sedmoro dece.

Kako kaže specijalista dermatovenerolog dr Dragana Čamagić koja je kao konsultant angažovana i u Domu zdravlja Blace, u poslednje vreme je dosta građana koji dolaze sa simptomima.

- Najveći problem je što se ne leči na vreme i što se zaraza širi, jer kada se kod jednog pacijenta dijagnostifikuje, svi koji su u njegovom okruženju moraju da se preventivno leče, porodica, prijatelji, dakle svi koji su imali kontakt sa tom osobom. Ako to izostane, zaraza se širi, jer je period inkubacije od 15 dana do dva meseca - objašnjava dr Čamagić.

Foto: Kurir.rs/B. R.

Ona dodaje da je u poslednjih godinu dana periodično pojavljivao određeni broj obolelih od šuge na teritoriji koju pokriva Kožno odeljenje Zdravstvenog centra Prokuplje, prvenstveno u Blacu.

- U početku je bolest neprepoznatljiva i manifestuje se kao svrab posebno između prstiju na ruci noću, ili kada je toplo. Kasnije može da pređe u svrab u predelu stomaka, pregibnim regijama. Terpija je vrlo učinkovita i u roku od dvadeset i četiri sata pacijen je izlečen, ali ponavljam još jednom, svi u njegovom okruženju preventivno moraju da uzimaju terapiju, kako bi se bolest iskorenila. Ukoliko to izostane, ona se produžava i nastavlja- naglasila je naša sagovornica.

Posebno su kritična mesta za širenje zaraze škole, domovi učenika, te moraju da se primene sve odgovarajuće mere, kako bi se sprečilo dalje širenje.

Foto: Kurir.rs/B. R.

- Ukoliko se ne preduzmu adekvatne mere, bolest se širi. Sve je stavr odgvornosti pojedinaca- upozorava dr Čamagić.

Ističe da voda nije uzrok, jer je reč o grinji, ali neodržavanje lične higijene i higijene prostora je leglo za širenje zaraze.

- Kada ljudi nemaju vodu ni sredstva za higijenu povećava se opasnost od oboljevanja- dodaje dr Čamagić.

Direktorka škole Marija Ćurčić nije odgovorila na naša pitanja šta je preduzeto i zašto se toliko čekalo da se upozna javnost sa pojavom šuge.

Blačani to povezuju sa nestašicom vode, zbog koje je prošlog ponedeljka proglašena i vanredna situacija na teritoriji ove opštine.