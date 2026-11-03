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Na putničkim terminalima graničnih prelaza večeras nema zadržavanja dok kamioni na izlazu iz zemlje čekaju od 30 minuta do četiri sata, saopštio je Automoto savez Srbije (AMSS).

Po podacima od 17 časova, zadržavanje kamiona na prelazu Šid u smeru ka Hrvatskoj traje oko četiri sata, na prelazima Batrovci i Kelebija oko tri a na prelazu Sremska Rača u smeru ka BiH oko dva časa.

Na prelazu Bezdan u smeru ka Hrvatskoj zadržavanje na teretnim terminalima traje oko sata a na prelazu Vatin u smeru ka Rumuniji, oko 30 minuta.

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