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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 51 terensku intervenciju, i to 37 preko dana i 14 tokom noći.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljena su 33 pregleda odraslih osoba, od čega 16 tokom dana, a 17 tokom noći.

Na javnom mestu bilo je ukupno 14 intervencija.

Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, temperaturom i povredama.

U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, bolom u grudima i astmatičari, navode iz ZUM Kragujevac.

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