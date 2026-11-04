Srbija
HITNA POMOĆ U KRAGUJEVCU NA TERENU 51 PUT: Tokom noći najčešće intervenisali zbog ovih tegoba
- Hitna pomoć u Kragujevcu imala je 51 terensku intervenciju u prethodna 24 sata, od čega 37 danju i 14 noću
- Najčešći razlozi za intervencije bili su visok i nizak pritisak, temperatura i povrede danju, a noću visok pritisak, bol u grudima i astma
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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 51 terensku intervenciju, i to 37 preko dana i 14 tokom noći.
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljena su 33 pregleda odraslih osoba, od čega 16 tokom dana, a 17 tokom noći.
Na javnom mestu bilo je ukupno 14 intervencija.
Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, temperaturom i povredama.
U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, bolom u grudima i astmatičari, navode iz ZUM Kragujevac.
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