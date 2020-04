Nikolić: Subotica primer odnosa prema romskoj zajednici i zahvaljujemo se gradonačelniku Labanu

U vreme kada se svi građani Republike Srbije nalaze u teškom periodu zbog virusa Kovid 19, i romska zajednica se našla u zaista lošoj životnoj situaciji. Početkom aprila, Kancelarija za inkluziju Roma obratila se predsedniku Igoru Miroviću i Pokrajinskoj vladi sa molbom za humanitarnu pomoć za socijalno najugroženije romske porodice na teritoriji Vojvodine. Predsednik Mirović i Pokrajinska vlada je već nebrojeno puta pomogla romske porodice, tj. Romsku zajednicu i onda kada je najpotrebnije i najvažnije. Tako se desilo i sada. Brzo i odlično su reagovali, ta pomoć je stigla iz Robnih rezervi u vidu prehrambenih paketa za 6.000 socijalno ugroženih riomskih porodica. Hvala u ime romske zajednice i u moje lično ime predsedniku Miroviću jer je došla prava pomoć u pravom trenutku usred ove vanredne situacije – izjavio je Miloš Nikolić, direktor Kancelarije za inkluziju Roma.

Podela pomoći počela je prošle sedmice i, kako je rekao Nikolić, očekuje se da će biti završena do kraja ove nedelje. On je najavio i paket mera koji ovih dana priprema Kancelarija za inkluziju Roma.

-To su afirmativne mere, koje u praksi znače da ako se otvori firma sa 100 radnih mesta, pet mora biti rezervisano za Roma ili Romkinju, naravno adekvatne stručne spremnosti. Od tada on više nije korisnik socijalne pomoći već poreski obaveznik i on je na taj način postao ravnopravan član ovog društva. To je jeko važno. Napravili smo veliki korak u obrazovanju, sada zapošljavanju i stanovanju – naglasio je Nikolić i rekao da su ova država, Pokrajinska vlada i sve lokalne samouprave u Vojvodini, od 2016. godine napravile velike korake koji donose napredak za romsku zajednicu.

-Subotica je, takođe,napravila ozbiljan iskorak i ima odlične instrumente za pomoć romskoj zajednici. Zahvalio bih se, zato gradonačelniku Subotice Bogdanu Labanu na velikoj pomoći, jer Subotica ima dva koordinatora, pet asistenata u nastavi, tri medijatora i usvojen Lokalni akcioni plan, u koji su ukalkulisane sve potrebe romske zajednice. To je zaista sjajan primer odnosa prema Romima – istakao je Nikolić.

