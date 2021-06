IZ GRADSKE KASE 29 MILIONA DINARA: Loznica podržava poljoprivrednike

LOZNICA – U ovogodišnjem lokalnom budžetu Grada Loznice za direktne podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji izdvojeno je 29 miliona dinara i to nisu jedina sredstva usmerena ka toj važnoj oblasti. Za tri tek objavljena konkursa predviđeno je oko dvadeset miliona, isto kao lani, a uz to i četiri miliona za nabavku oko 90 protivgradnih raketa, a pet za konkurs koji će prvi put biti raspisan sredinom meseca.

foto: T.Ilić

Aktuelna su tri konkursa, 17 miliona dinara predviđeno je za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, nabavku priključnih poljoprivrednih mašina, staklenika, plastenika, sadnica voća, protivgradnih i mreža za senčenje, opreme u pčelarstvu kao i sistema za navodnjavanje, oko dva miliona za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja dok je milion namenjen za veštačko osemenjavanje životinja. Jovan Miladinović, načelnik Odeljenja za privredu, rekao je da se program mera podrške poljoprivrednicima sprovodi uz saglasnost resornog ministarstva i da je svake godine za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava najveće interesovanje.

Od pretprošle godine za žene i osobe mlađe od 40 godina kao nosioce poljoprivrednih gazdinstava je refundacija na osnovicu 60 odsto, deset odsto više nego za ostale zahteve. Sva tri konkursa otvorena su do prvog decembra, ili do utroška predviđenog novca, a prošle godine na njih je ukupno stiglo 425 zahteva. Utrošeno je 97 odsto predviđenog novca, a u gradskoju pravi očekuju da ove godine realizacija bude potpuna.

Kao i do sada pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva kojih je nešto više od 4.600 na području Loznice. Podaci kažu da je oko 9.000 onih koja su se izjasnili da se bave poljoprivrednom proizvodnjom pa iz Odeljenja za privredu pozivaju sve koji to nisu učinili da se registruju jer je to uslov za dobijanje podsticaja na lokalnom, ali i republičkom nivou. Miladinović je saopštio i da će ove godine biti raspisan još jedan konkurs čija je priprema u toku.

foto: T.Ilić

- Za petnaestak dana prvi put ćemo raspisati konkurs za mlade poljoprivrednike do 40 godina. Njima je namenjeno pet miliona dinara za podizanje proizvodnje na viši nivo u smislu prerade, kako bi postali konkurentniji na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Nadamo se da će biti dobro interesovanje i da će i on za naše poljoprivrednike postati redovan kao i aktuelna tri konkursa– kazao je on.

Kurir.rs/T.Ilić