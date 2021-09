TRČI ZA RELJU (2): Ultramaratonac i humanitarac Kikanović pomaže malom Lozničaninu

TRČI OD LOZNICE DO KRUPNJA

LOZNICA – Dvoipogodišnjem Relji Nikoliću iz Loznice potrebno je 18.000 evra za operaciju ruke zakazanoj za 28. septembar na klinici u Beču. U akciju prikupljanja pomoći uključio se i loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović koji je iza sebe ostavio više od četiri hiljade kilometara trčeći u humanitrane svrhe za prikupljanje novčane pomoći neophodne za lečenje dece.

- Čim sam čuo za Relju kontaktirao sam njegove roditelje, posetio ih i rešio da na svoj način pokušam da pomognem. Danas ću za Relju trčati maraton, krećem ispred Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru i posle nekih tridesetak kilometara treba da stignem do hrama u centru Krupnja. Nadam se da ću doprineti da skrenem pažnju na dečakov problem i da ljudi pomognu koliko mogu. Do sada su moji humanitarni maratoni imali rezultata i nadam se da će tako biti i uslučaju mog malog sugrađanina - kaže Kikanović.

foto: T.Ilić

Dečaku je, kako objašnjava njegova majka Lela Nikolić, tokom porođaja povređena leva ruka koja je ostala paralizovana. Da bi bilo omogućeno njeno osposobljavanje već je imao jednu operaciju, za koju je u roku od dve nedelje putem pozajmica sakupljeno 20.000 evra, taj dug, kaže, još vraćaju, a sada je potreban novi zahvat.

- Relja je učinio prve pokrete posle te operacije, a sada je, prema oceni tima neurohirurga, potrebna nova intervencija izmeštanja mišića i tetiva u ramenu. To je bitno kako bi Relja imao kompletan pokret ruke i da ne bi u njegovom daljem odrastanju došlo do deformiteta. Operaciju je Reljina velika šansa i pokušavamo da sakupimo potreban novac koji moramo najkasnije do narednog petka 17. septembra da uplatimo bolnici u Beču. Kikanović nam se javio i trčaće za Relju. Nadam se da će ljudi reagovati i da će naš Relja otići na zakazani zahvat – kaže Lela.

Reljina mama foto: Kurir/T.Ilić

Prema njenim rečima posle humanitarnog bazara na šetalištu bilo je još nekoliko akcija, u planu su i nove. Tako će biti održan online humaniatrni bazar, a u gradu se na dvadesetak mesta nalaze kutije za prikupljanje novčanih priloga.

- Potrebno je još oko milion dinara i nadam se da ćemo uz podršku naših sugrađana, a mnogi nas zovu, uspeti. Hvala svima koji na bilo koji način pomažu Relji - kaže ona.

Kurir.rs/T.Ilić