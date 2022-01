ZALJUBLJENI MLADOŽENJA IZ RAŠKE POSTAO HIT NA MREŽAMA: Ma reko’ kakva goveda, šta bidne! Neka idu, ja odo’ da se ženim! (VIDEO)

RAŠKA - Ljubav ne bira kada i gde se dešava, već kada dođe, ako je jaka i prava, čini da sve drugo sem nje, postane nevažno. Najbolji primer toga, dolazi iz Raške, gde su se dvoje mladih zaljubili jedno u drugo toliko, da je mladoženja u jednom trenutku rešio da ostavi sve seoske poslove, te da pođe da se vidi sa svojom izabranicom, budućom ženom.

Novinar Boško Veljović, u svojoj autorskoj emisiji "Planina i ljudi" uradio je reportažu o paru iz Raške, koji je ispričao kako je izgledao njihov prvi susret nakon što su shvatili da su srodne duše.

U razgovoru je prednjačio mladoženja, koji je, da bi stigao do svoje izabranice, ostavio seoske poslove i uputio se put Novog Pazara. Međutim, splet okolnosti, doveo je do toga da on u jednom trenutku pomisli kako ga devojka "zeza".

"I izjutra se dogovorili, ona da dođe. Sa taksijem i ja da idem, da poranim oko šest, da potražim goveda, pa ću za Pazar. Ma reko, kakva goveda, šta bidne, neka idu, idem ja da se ženim. I odem dole u Pazar, treba pet, šest sati da se dođe do Pazara, pa ček dole, ona do granice, mogla da piše poruke.

Kako je prešla granicu, ušla u taj roming i nije mogla da piše. A mene, za ime miloga Boga, uhvati neka panika i nervoza, reko, od ovoga, nema ništa. Pola sata prođe, ja je zovnu, uplatio ja kredit, ona se javlja, tu smo, daleko, bre, ono kllizav put bio. I došli do Senicu.

Reko, dobro je. I ja odem tamo, reko da popijem kafu, sok, šta bilo, dok se ona ne stigne u kafanu Stari Ras. I kaže, "Zovi me ti za sat". I ja otido tamo, prođe sat, ja je zovnem, ona kaže "pukla nam guma još smo u Senici." Kako ona reče, pukla guma, ja nešto ne poverujem. Reko, sve je to neka za***ancija.", rekao je on, kroz smeh.

Nakon što se insert pojavio na društvenim mrežama, ljudi su sa simpatijama komentarisali mladi par, govoreći kako je mladoženja sigurno izgubio zbog ljubavi i pamet i glavu, čim je rešio da umesto za odbeglim govedima, krene put svoje drage.

