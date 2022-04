OVO JE MLADI PAR KOJI JE REŠIO DA BEOGRAD ZAMENI SELOM! Anastasija i Anas od države dobili kuću kod Mionice! Evo čime će se baviti

MIONICA - Mladi bračni par iz Beograda Anastasija Čakarević i Anas Lababidi dobili su kuću i 1,88 hektara zemlje u mioničkom selu Planinica.

Njih dvoje su postali novi stanovnici opštine Mionica na osnovu konkursa Ministarstva za brigu o selu, koje u okviru razvojne politike Vlade Srbije mladim ljudima poklanja kuće u seoskim sredinama, radi oživljavanja i razvoja sela.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, predsednik opštine Mionica Boban Janković i mladi par Anastasija Čakarević i Anas Lababidi potpisali su ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Anastasija i Anas dobiće kuću sa okućnicom od 1,88 hektara u mioničkom selu Planinici i to je najveća površina imanja od svih 65 kuća sa kojima je potpisan ugovor.

Dvadesetogodišnja Anastasija Čakarević, koja će sa svojim partnerom živeti u Planinici rekla je da je ovo podstrek mladim bračnim parovima i porodicama da odluče da žive na selu u zdravom i prirodnom okruženju.

- Na našem imanju gajićemo malinu, kupinu i aroniju. Želimo da naša deca budu rumena i da imaju dosta slobodnog prostora za igru - rekla je Anastasija.

Ministarstvo za brigu o selu opredelilo je 1,2 miliona dinara bespovratno, dok je lokalna samouprava pomogla mladom paru da prikupi potrebnu dokumentaciju i aplicira na konkurs.

Boban Janković, predsednik opštine Mionica, poručio je da lokalna samouprava nastoji da, kroz izgradnju infrastrukture, obezbedi sve uslove za razvoj sela.

- Raduje me što je ovaj par odabrao našu opštinu da živi baš u njoj, da kupe kuću u Planinici i započnu poljoprivrednu proizvodnju. Lokalna samouprava će rado podržavati mlade ljude da se osamostale i zasnuju svoje porodice na selu. Ideja o rešavanju stambenog pitanja mladih, koju sprovodi Ministarstvo za brigu o selu je zaista izuzetna-rekao je Janković.

Ovim programom predviđena je dodela bespovratnih sredstava mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i mladom poljoprivredniku/ci do 45 godina za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Za ove namene budžetom Republike Srbije predviđeno je ukupno 500 miliona dinara, a po jednoj kući dozvoljen je iznos do 1,2 miliona dinara. Sredstva se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

