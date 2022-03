KRAJNJE JE VREME DA UPOZNATE LUKU! ON JE DR NAUKA ZA ŽIVOT Mogao od majke da traži motorče ali nije SAD O NJEMU PRIČA SRBIJA VIDEO

BEOGRAD/ČAJETINA - Luka Crepuljarević iz sela Semegnjeva kod Čajetine silom prilika odrastao je i sazreo pre vremena jer je rano ostao bez oca, još kao dete, i kaže ko zna kakav bi bio da se to nije desilo.

- Neću nikog da prozivam... tatine sinove... ništa tu nema loše... Ali kad imaš oca samo čujem to će tata, a u mojoj porodici ja sam taj koji nosi teret kuće. Imam ja majku, mlađu sestru, porodicu oko sebe, ali teret je na meni kao muškarcu - kaže Luka koji je završio srednju u Užicu i upisao fakultet jer iako planira da ostane na svom ognjištu, na svom imanju i selu, želi da bude i akademski građanin i završi fakultet kad već ima priliku i mogućnost da studira.

foto: RINA

- Da se razumemo, nas je otac obezbedio, imam kuću na Zlatiboru... ali kad je baba Cmiljana umrla, a meni je tada bilo 15, rekla je kad ja umrem ovde neće imati ko da zanoći...

ALEKSANDRU JE TEK 26, A VEĆ KUPIO KUĆU, IMANJE I SUŠARU ZA 10.000 EVRA: Evo u kom mestu! Seoske kuće idu kao alva (FOTO)

- Kad sam to čuo u meni se prvo stvorila neka panika, a onda sam otišao gore pokosio, pograbuljao i probudio se neki patriotizam i rešio sam da ostanem... - rekao je Luka gostujući na TV Pink ispričavši da mu baba nikad nije imala svoje dece.

1 / 4 Foto: Pink Printscreen

Udala se za njegovog dedu kom je žena mlada umrla i baba je došla na tuđu siročad koju je podigla i othranila ali svoju decu nikad nije rađala, tako je odlučila i tako je bilo za ceo život. Kad je umro moj otac kog je podigla, ostao sam joj ja...

Sviđa mi se što nemam radno vreme Luki se sviđa što nema radno vreme kao što imaju ljudi u gradu. Ustane oko pola 6 i prvo založi vatru pa redom...

Inače, Luka je zbog svoje odluke da se preseli u trošnu kuću, na selo, i ne zapusti babino i dedino imanje, a da se iškoluje do kraja i stekne fakultetsku diplomu, postao izuzetno popularan na društvenim mrežama, pre svega zbog svojih stavova i velikih planova koje ima za svoje imanje, a koji uključuju i seoski turizam.

Postao popularan zbog tri ovce Ne krije da je postao popularan i kod devojaka a za njegovu molbu majci da mu za 18. rođendan kupi tri ovce saznala je cela Srbija! - Mogao sam od majke da tražim jedno motorče pa da se vozam okolo po Zlatiboru, ali nisam... - kaže Luka kom je, kako je objasnio, na prvom mestu poštenje i čist obraz njegove porodice koje se nikad nije stideo kao ni svojih korena ali ni sela iz kog potiče.

Kaže i da je u Beogradu lakše živeti jer ti je sve na dohvat ruke, ali on je odabrao selo jer pre svega želi da se zdravo hrani i da tu zasnuje zdravu porodicu a kad mu dođu iz gradova a on založi pa vatra pucketa, a na stolu domaća pršuta, sir i kajmak kažu mu to nema cenu i nema para kojim ta hrana može da se plati.

Srećan je jer sad ima i kravu Balju i može da pije domaće mleko, a tri sjeničke ovce o kojima je pričala čitava Srbija zasad nemaju imena.

Njegove životne pouke poput onih da se ne stidi ni svojih korena ni svog sela, da želi da se iškoluje na fakultetu uz rad na svom imanju i štali, da želi zdravu hranu i zdravu porodicu i decu na svom pradedovskom ognjištu naišle su na veliko odobravanje i popularnost ne samo u zlatiborskom kraju nego i ostatku Srbije.

1 / 4 Foto: RINA

Na konstataciju da retko ko danas od mladih tako razmišlja, Luka dodaje da mu preci nisu ostavili bogatstvo ni avione, ni kamione ali jesu poštenje i čist obraz, što smatra najvrednijim a ostalo sve može da se zaradi.

Najviše pohvala donela mu je njegova rešenost da završi fakultet jer kaže svaka čast seljaku ali ja želim da se iškolujem kad već imam priliku i mogućnost. Dodaje da je njemu lično dobrodošla onlajn nastava jer je mogao i da uči i da radi seoske poslove.

Kurir.rs/TV Pink