DŽUDO JE STIL ŽIVOTA - Duga tradicija Džudo kluba “Sirmium” u Sremskoj Mitrovici

Tradicija džudoa kao sporta u Sremskoj Mitrovici postoji od 1966. godine kada je osnovana prva džudo sekcija u gradu, a dve godine kasnije registrovan je i sam klub. Prvobitno je nosio naziv “Tehnolog”, a od 1995. godine, klub ponosno nosi ime “Sirmium”. Od tada do danas, klub je imao preko šest hiljada takmičara, devojaka i momaka. Džudisti kažu da je to bazičan sport, koji mlado biće uči disciplini, poštovanju i razvija celo telo.

foto: promo

“Unicef je rekao da je džudo najkorisniji sport za osobu uzrasta od četvrte do dvadeset prve godine života. To je sport u kome takmičar mora da poseduje sve, snagu, brzinu, izdržvljivost, odličnu psihološku pripremu. Drugi sportovi ackenat daju na određenim delovima tela, ali džudo daje kompletan i ujednačen razvoj. Takmičar mora u deliću sekunde da donese odluku. To je živ čovek, sa njim se bori, svi su snažni, svi su izdržljivi, tehnički doterani. Neko treba nekog da nadmudri. To džudo daje”, kaže za Sremska Mitrovica živi, Velimir Vukolić, predsednik Džudo kluba “Sirmium”.

foto: promo

Članovi i takmičari Džudo kluba “Sirmium'' su gotovo uvek na pobedničkim postoljima. Proteklog vikenda su postigli uspešne rezultate na Školskom prvenstvu Vojvodine i Juniorskom prvenstvu, a osim što su doneli tri prva mesta, svi su bili u top pet, čime su ostvarili plasman na državni šampionat. Sve je to rezultat posvećenog treninga, a kako kako kaže Nenad Vukolić, trener i nekadašnji takmičar ovog kluba, koji je nastupao i na Univerzijadi u Beogradu 2009. godine, disciplina je ključna za uspeh u ovom sportu i ističe psiho-motorne sposobnosti koje džudo daje.

1 / 5 Foto: promo

“Džudo je jedan stil života i uopšte način učenja samom radu i disciplini. Od samog ulaska i stajanja na judo tatami, na borilište, već počinje da se uči kako treba da se odnosi prema svom protivniku, prema svom treneru, prema borilištu. Poznavaoci kažu da je džudo fizički šah, ne koristi se samo snaga, već i moć uma da se savlada neko ko možda i bolje tu drevnu borilačku veštinu. Za takmičara je to stil života. Čak i ako se dete rekreativno bavi džudom, to daje raznovrsnost u odrastanju i dobar razvoj”, zaključuje Nenad za Sremska Mitrovica živi.

Promo tekst