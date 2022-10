UREDNICA NS TV EMILIJA MARIĆ TVRDI DA SU JE NAPALI AKTIVISTI: Incident snimila telefonom, zahteva se hitna reakcija nadležnih

Glavna i odgovorna urednica Novosadske televizije Emilija Marić napadnuta je jutros na Šodrošu dok je izveštavala sa terena.

Kako tvrdi, nju je napalo dvadesetak pripadnika manjinske grupe koji se navodno predstavljaju kao ekološki aktivisti kada su je vređali i fizički nasrnuli na nju, piše nsuživo.

- Mi smo jutros stigli da snimimo radnike kako postavljaju ogradu. Kada su oni videli mene i mog snimatelja i prepoznali nas, krenulo je vređanje. Svašta su mi rekli, da nisam novinarka, da sam imala nesrećno detinjstvo, da jedem iz zarđale kašike. Nisu mi dali da obavljam svoj posao, a jedna od njih je došla i izbila mi telefon iz ruke koji me je udario u glavu. Ja sam instiktivno stavila ruku da mi ne priđe i pitala je zašto me napada. To vređanje i dalje traje. Oni mene i dalje ometaju u obavljanju svog posla, mi smo gradska televizija koja ide na sve događaje i snima, a ovo je javna površina - istakla je Emilija Marić, glavna i odgovorna urednica Novosadske televizije.

Incident je snimljen telefonom Marićeve, a na snimku se čuju uvrede, i vidi trenutak napada.

Podsećamo, na sednici GUP-a u Skupštini Grada Novog Sada održanoj u martu, napadnuta je i novinarka Ivona Karan, koja je izveštavala sa sednice.

Zahteva se hitna reakcija nadležnih organa i strukovnih udruženja da se nasilje osudi i spreči kao vid političkog delovanja, a odgovorni procesuiraju i pozovu na odgovornost kako bi se sprečio svaki dalji akt ugrožavanja bezbednosti svih građana, funkcionera i novinara od strane raznih agresivnih ekstremističkih grupa.

(Kurir.rs/nsuzivo.rs)