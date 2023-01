RASPRODATE KARTE NAJVEĆA NAGRADA: Narodno pozorište u Subotici može da se pohvali sjajnom godinom

Narodno pozorište u Subotici može da se pohvali još jednom izuzetno dobrom i uspešnom godinom, a u prilog tome najbolje govore brojne nagrade i naravno, rasprodate karte! Koje su se predstave pokazale kao najbolje i šta je to što možemo da očekujemo u 2023. godini, otkrio nam je direktor Narodnog pozorišta u Subotici, Miloš Nikolić.

foto: Subotica živi

“Kada pričamo o prošloj godini, moram da napomenem da smo imali mnogo dobrih gostovanja, kao i nagrada i kada bi nam se ukazala prilika da prethodnu godinu ponovimo, ja bih bez razmišljanja to uradio. Vidi se po našoj prodaji karata koja je veća bar za trideset posto da je bolje nego što je bilo. Ja lično znam koliko je truda i rada uloženo, kao i pažljivo biranih komada za predstave da bi svaki naš glumac i glumica mogli da se istaknu. Krajem septembra smo imali premijeru predstave “Najnormalniji čovek na svetu”. Izuzetno dobra predstava koju su ljudi baš dobro prihvatili. U pitanju je jedna romantična priča. Kada je u pitanju drama na mađarskom jeziku, potpuno je ista mantra. Izuzetno su dobre predstave i imamo mnogo posećenosti. Pre samo nepunih mesec dana imali smo u drami na mađarskom jeziku premijeru predstave “Ne mogu da živim bez muzike” i mogu vam reći da su nam karte za tu predstavu za februarsko prikazivanje, već rasprodate! Moram da napomenem da smo imali i jednu ličnu priču. To je lična priča naše prvakinje, a kad kažem prvakinje, to Minja Peković zaista jeste. Tvrdim da mi imamo sigurno jednu najbolju glumicu ne samo u Subotici, Srbiji, nego u regionu! Izuzetna predstava “Bravo za klovna”. Ja davno nisam bio na takvoj predstavi gde su ovacije po završetku trajale pet minuta. To je publika pozdravila onako iz dubine duše i mislim da nam je ova predstava donela jednu novu popularnost, jednu novu notu u pozorišnim životima” izjavio je Miloš Nikolić, direktor Narodnog pozorišta u Subotici, za Subotica živi.

1 / 7 Foto: Subotica živi

Kada govorimo o novoj sezoni, nije nam puno otkriveno osim činjenice da nas čekaju četiri izuzetne premijere i da se radi punom parom na pripremi, a sigurni smo da će verna publika i ove godine uživati u bogatom repertoaru.

Subotica živi